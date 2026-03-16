Els partits regionalistes resisteixen i Sumar i Podem desapareixen
Miguel Ángel Rodríguez
Les Corts de Castella i Lleó continuaran sent un dels parlaments autonòmics més fragmentats. Els tres partits regionalistes presents a la Cambra han resistit la cita electoral, amb Unió del Poble Lleonès mantenint els tres procuradors que va aconseguir el 2022 i Sòria ¡Ja! mantenint-ne un. La derrota més gran és la de la coalició de Sumar i IU, d’una banda, i Podem, de l’altra, que s’han quedat sense representació després de presentar-se per separat als comicis.
Alicia Gallego, la candidata d’Unió del Poble Lleonès, ha aconseguit sostenir els tres procuradors que ja tenia la formació, la xifra més alta des de la seva creació en la dècada dels 90. També ha aconseguit salvar els plats Per Àvila, un partit que es va presentar a les eleccions autonòmiques per primera vegada el 2019, quan va obtenir un escó que mantindrà una legislatura més. No ha tingut tanta sort Sòria ¡Ja!, la formació liderada per Ángel Ceña, que ha passat dels tres procuradors, aconseguits el 2022, a un. En contra seu estava que el candidat del PSOE, Carlos Martínez, és alcalde de Sòria des del 2007, amb diverses majories absolutes.
Davant aquestes dades, la ruïna total s’ha viscut a l’esquerra del PSOE que, igual com ja va passar a l’Aragó, s’ha presentat dividida. La coalició de Sumar i Izquierda Unida ha quedat en setena posició i no tindrà representació. Igual de desastrós ha sigut també el resultat de Podem, que en els anteriors comicis es va presentar amb IU i va aconseguir tenir presència pels pèls i ara ha perdut aquest últim escó que tenia en les Corts de Castella i Lleó. Els morats han quedat per sota de S’ha Acabat la Festa (SALF), el partit d’ultradreta liderat per Alvise Pérez.
Aquesta és la segona vegada en menys de dos mesos que Podem es queda fora d’un parlament autonòmic. El mateix va passar el febrer en les eleccions d’Aragó.
