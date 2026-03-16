Israel i els EUA rebaixen les expectatives sobre el canvi de règim a l’Iran
El Pentàgon envia al golf Pèrsic una unitat expedicionària dels Marines i un grup naval amfibi, cosa que reobre les especulacions sobre una possible intervenció terrestre al país persa
Ricardo Mir de Francia
Només unes hores després que comencessin els bombardejos sobre l’Iran fa dues setmanes, milers d’iranians van sortir al carrer per celebrar la mort de la seva bèstia negra. Un atac israelià havia acabat amb el líder suprem, Ali Khamenei. "Aquesta és la vostra oportunitat per establir un Iran nou i lliure", va dir Benjamin Netanyahu als iranians, un missatge que també va repetir Donald Trump. Però l’eufòria no va durar gaire. Durant les nits posteriors no va ser l’oposició sinó els simpatitzants del règim els que van sortir al carrer a instàncies dels seus líders, mentre es reforçava la seguretat i s’amenaçava la dissidència.
Com el menjar ràpid, les operacions de canvi de règim a l’estranger són més un vici nord-americà que israelià. L’Estat jueu ha preferit històricament degradar de manera periòdica les capacitats militars dels seus enemics per impedir que arribin a representar una amenaça. A aquesta manera de gestionar el conflicte se li va posar nom a Gaza: "segar la gespa". Fins que els brutals atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 van canviar la trajectòria. Israel va passar a invocar la "victòria total" com a únic desenllaç possible, una victòria que passava ineludiblement per "erradicar" Hamàs.
Al cap de dos anys, ni Hamàs ha perdut el control del reducte de Gaza en què van confinar els palestins ni ha fet voleiar la bandera blanca. Un desenllaç així davant un enemic més dèbil que l’Iran hauria d’haver temperat les ambicions del país persa, però en canvi no ho va fer, cosa que complica la recerca d’una sortida a la guerra. Sobre el terreny, continuen els atacs contra l’aparell repressiu iranià per crear les condicions de la insurrecció popular. Però el missatge de fons és un altre: "El règim no està en perill" de caure i "reté el control de la població", segons va publicar Reuters citant fonts coneixedores de l’últim informe de la intel·ligència nord-americana.
Ni Washington ni Tel-Aviv han renunciat del tot al seu objectiu somiat d’inici, però particularment la Casa Blanca l’ha anat diluint en el seu discurs. "No puc dir amb seguretat que el poble iranià tombarà el règim: encara que no caigui, serà molt més feble", va dir dijous passat Netanyahu, que va rebaixar les expectatives. Una cosa semblant al que va fer Trump l’endemà.
Bales a la recambra
Els dos líders van repetir que els queden sorpreses a la recambra. L’opció d’enviar els kurds a obrir un front a l’oest de l’Iran encara no s’ha activat, després que els mateixos líders kurds expressessin reserves sobre l’operació. Però continuen les especulacions sobre un possible desplegament de forces especials, i divendres es va saber que el Pentàgon ha despatxat una unitat expedicionària del cos de Marines a la regió juntament amb un grup naval d’atac amfibi. La classe de forces que es requeririen en una operació terrestre.
¿La pregunta és per a què? Des de Washington es va acabar apuntant a diversos escenaris. Un seria l’ocupació de l’illa de Kharg, situada al golf Pèrsic, on l’Iran refina el 90% del petroli que exporta, essencial per a la seva economia. Un altre escenari possible consistiria a apoderar-se de l’urani enriquit al 60% que l’Iran va aconseguir conservar després de l’atac del juny passat. Una tercera possibilitat passaria per fomentar el caos al carrer o protegir l’oposició perquè miri de prendre’l.
Teheran sap que el risc no ha passat. "Hi ha cercles de la seguretat iraniana que adverteixen que podria acostar-se una fase d’inestabilitat interna instigada des de fora", va escriure l’analista iranià establert a Alemanya Hamidreza Azizi. "Com a resposta a tot plegat, les autoritats [estan] reforçant la seguretat interna", va afegir. El que sembla clar és que els EUA i Israel han perdut el control dels temps de la guerra. És l’Iran qui els marca amb costos onerosos sobre els mercats energètics i els països del golf. Ara falta veure si Trump es deixarà empastifar una mica més dins del llot iranià.
