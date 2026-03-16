L’Iran promet «assassinar» Netanyahu i accelera els seus atacs a Israel / Europa Press/Contacto/GPO

Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

L’Iran va prometre ahir no acabar la guerra fins a "perseguir i assassinar" el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Israel, en un atac sorpresa el 28 de febrer, va assassinar el líder suprem iranià, l’anterior aiatol·là Ali Khamenei, i gran part de la cúpula militar del país. "Mentre aquest assassí de nens sigui viu, continuarem la nostra persecució per assassinar-lo amb tota la nostra força", va declarar la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de la República Islàmica.

De fet, dissabte passat van començar a sorgir rumors en la premsa israeliana que habitatges i edificis propietat d’alts càrrecs de l’Estat hebreu havien sigut colpejats per míssils iranians. Israel, no obstant, no publica cap informació dels llocs atacats al seu propi territori. Però hi ha una cosa clara: en els últims dies, els bombardejos iranians s’han intensificat i han aconseguit penetrar a la Cúpula de Ferro israeliana, el sistema de defensa antiaèria del país mediterrani.

Míssils il·legals

Notícies relacionades

Segons el mitjà nord-americà independent Semafor, Israel s’estaria quedant sense míssils interceptors, han assegurat al diari funcionaris anònims nord-americans. "Era una cosa que esperàvem i anticipàvem", va assegurar aquesta font anònima, que afirma que Washington continua tenint prou existències. El motiu d’aquesta falta de míssils, segons Semafor, és en part l’ús per part de l’Iran de míssils de dispersió: projectils que es divideixen abans de l’impacte per colpejar més d’un lloc alhora. Aquests míssils, il·legals segons el dret internacional, han sigut també utilitzats en el passat per Israel en els seus bombardejos contra el Líban. "Tenim tot el que necessitem per protegir les nostres bases i el personal a la regió. Israel està buscant solucions per aturar el problema", va dir la font anònima nord-americana.

