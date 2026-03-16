Guerra a Orient Mitjà
La UE respon a Trump que l'estret d'Ormuz queda fora de l'àmbit de l'OTAN
Redacción
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que l'OTAN s'enfronta a "un futur molt dolent" si els països aliats no presten la seva ajuda per permetre el pas de vaixells per l'estret d'Ormuz tancat per l'Iran com a resposta als atacs nord-americans. L'alta representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaja Kallas, ha respost que l'estret d'Ormuz està "fora de l'àmbit d'actuació de l'OTAN". "No hi ha països de l'OTAN a l'estret d'Ormuz", ha afirmat a la seva arribada a un consell de ministres d'Exteriors. Kallas ha aclarit, tot i això, que està mirant opcions amb l'ONU per garantir la navegabilitat de l'estret i valorar la proposta de Trump.
"És apropiat que les persones que són beneficiàries de l'estret ajudin a assegurar-se que no hi passi res dolent", va assegurar en una entrevista a 'Finantial Times', apuntant que Europa i la Xina depenen del petroli del Golf. "Si no hi ha resposta o si és una resposta negativa, crec que serà molt dolent per al futur de l'OTAN", va afegir.
Trump va demanar dissabte a alguns països la seva col·laboració enviant "vaixells de guerra" a l'estret d'Ormuz per mantenir-lo "obert i segur" després de l'anunci del nou líder suprem iranià, Mojatba Khamenei, que el pas estratègic romandria tancat.
"Els vam haver d'ajudar amb Ucraïna"
"Esperem que la Xina, França, el Japó, Corea del Sud, el Regne Unit i altres, que es veuen afectats per aquesta restricció artificial, enviïn vaixells a la zona perquè l'estret d'Ormuz deixi de ser una amenaça per a una nació totalment escapçada", va escriure a la xarxa social Truth. L'estret d'Ormuz és un pas estratègic pel qual cada dia circula el 20% del petroli mundial.
Malgrat la petició pública d'ajuda que va llançar Trump, la resposta aliada ha estat tèbia, per la qual cosa el mandatari es va referir a la guerra d'Ucraïna i va dir: "No els vam haver d'ajudar amb Ucraïna. Ucraïna és a milers de quilòmetres de nosaltres. Però els vam ajudar". "Ara veurem si ens ajuden. Perquè fa temps que he dit que hi serem per a ells, però ells no hi seran per a nosaltres. I no estic segur que hi siguin", va afirmar en l'entrevista a FT.
El mandatari també es va referir a la visita que té prevista a la Xina a finals d'aquest mes per avançar que podria retardar-se i que la trobada amb Xi Jinping hauria d'esperar. Trump també ha apel·lat a la Xina perquè desbloquegi l'estret d'Ormuz i va assenyalar que esperava que l'ajuda xinesa arribés abans que es produís aquesta visita, la primera a Pequín del seu segon mandat.
"Crec que la Xina també hauria d'ajudar perquè obté el 90% del seu petroli de l'estret", va concloure.
