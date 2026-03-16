Les diligències de Peinado
Després de 10 mesos de la denúncia de Bolaños contra el jutge, la presidenta del CGPJ condiciona a la unanimitat de la Comissió Permanent la sol·licitud de l’obertura d’un expedient sancionador.
Ernesto Ekaizer
El promotor de l’acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) proposarà novament arxivar les diligències informatives sobre dues diligències obertes al jutge Juan Carlos Peinado. L’esmentada proposta d’arxivament, però, no està en l’ordre del dia de la Comissió Permanent del CGPJ, prevista per al 17 de març. La primera es refereix a una denúncia del ministre de Justícia, Félix Bolaños, sobre una possible falta de desconsideració greu (article 418, llei orgànica del poder judicial) en el tractament que li va dispensar el jutge durant la declaració que va deixar com a testimoni en el cas de Begoña Gómez, el 16 d’abril del 2025, al Palau de la Moncloa.
La segona tracta d’una denúncia del partit Més Madrid sobre una possible negligència o abandó de deures per no haver prorrogat dins del termini legalment requerit la investigació contra un alt càrrec de l’alcaldia de Madrid. Pel fet de no complir la normativa de renovar cada sis mesos les actuacions, el cas va haver de ser arxivat sense haver-se fet les diligències pendents. El cas es va obrir el 2023 arran d’una denúncia de Podem contra el gerent dels autobusos de l’Ajuntament de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, per suposadament adjudicar a dit i amb sobrepreu un contracte al digital OK Diario per organitzar una jornada sobre mobilitat sostenible. Seria una falta molt greu de l’article 417 de la llei orgànica del poder judicial.
Fonts del poder judicial i del Ministeri de Justícia assenyalen que hi havia un principi d’acord en què se situaven els vocals progressistes de la comissió permanent perquè es rebutgés l’arxivament de les diligències sobre Bolaños que proposa el promotor Ricardo Conde, però no es va adoptar mai l’esmentat acord formal. "Fa 10 mesos que Bolaños va presentar denúncia de 19 irregularitats, 18 més a part de tractament desconsiderat i despectiu, entre les quals la filtració d’informació a mitjans de comunicació que només podien provenir del jutge. Perquè ell va signar una resolució un dia a les quatre de la tarda i a les cinc ja les donava un dels seus mitjans afins. Sempre als mateixos mitjans. És a dir, el cas Bolaños dormirà el judici dels justos", assenyalen les fonts.
Arran de les diligències informatives sobre declaracions dels jutges Eloy Velasco (en relació amb Irene Montero) i Manuel Ruiz de Lara (va acusar Pedro Sánchez de colpisme i va dir a la seva dona Barbigoña), la comissió permanent es va dividir en una votació de quatre conservadors contra quatre progressistes. Perelló va exercir, com a presidenta, el vot de qualitat, es va refusar l’arxivament proposat per Conde i l’assumpte es va cursar a la comissió disciplinària. Però en la comissió esmentada, la majoria conservadora, per 4 a 3, va aconseguir l’arxivament.
El futur
Aquesta experiència sembla ara determinar la conducta de Perelló, tendent a no reeditar una situació ja coneguda. Però, sobretot, es tracta del jutge que instrueix des d’abril del 2024 la causa de la dona del president del Govern. La instrucció hauria d’acabar abans del 16 d’abril. O prorrogar-se sis mesos, fet que coincidiria pràcticament amb la seva jubilació. Segons les fonts consultades, Bolaños ha mantingut converses amb Perelló sobre la seva denúncia. El seu punt de vista és que la condició d’unanimitat per acordar o refusar l’obertura d’un expedient no és en cap norma i, per tant, s’ha de sotmetre a votació. Fonts del poder judicial assenyalen que Perelló s’estima més "donar allargs" a l’assumpte perquè es tracta de Peinado, és a dir, un jutge que és a la cresta de l’onada.
Aquestes fonts assenyalen que el sector progressista va enviar unes notes a Perelló sobre el caràcter greu de la falta de Peinado. "La Isabel va estudiar la possibilitat que fos una falta lleu (desconsideració) i s’enviés l’assumpte al president del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), a qui corresponen aquesta mena de faltes. Se li va explicar que era falta greu de desconsideració i que havia de passar a la Comissió Disciplinària", van assenyalar a aquest diari.
¿S’ha posat en contacte Conde, promotor, amb el jutge Peinado durant les indagacions? "No hi ha previsió que vingui Peinado a declarar", va assenyalar la font. Amb tot, les noves diligències informatives obertes per possible filtració en el cas Begoña Gómez fan que tant el cas Bolaños com el d’Ajuntament de Madrid no clausurin la investigació.
