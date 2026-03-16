Mañueco no descarta un govern amb Vox a Castella i Lleó

Alfonso Fernández Mañueco va ser rebut per Alberto Núñez Feijóo a la seu del PP, on no va descartar un nou govern de coalició amb Vox després de les eleccions, tot i que prioritza governar en solitari

Alfonso Fernández Mañueco, a l'arribada a la seu del PP. / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Madrid

Alfonso Fernández Mañueco va arribar aquest dilluns a la seu de Génova 13 enmig d'un gran tumult mediàtic i va ser rebut just a la porta de la seu del Partit Popular (PP) per Alberto Núñez Feijóo i tots els assistents a la reunió de la Junta Directiva Nacional, que el van ovacionar. Abans d'això, l'ara president en funcions de la Junta de Castella i Lleó no va descartar, en declaracions als mitjans de comunicació que l'esperaven, un nou govern de coalició amb Vox, com el que ja va fer l'any 2022, essent el primer dels dirigents populars a assolir un pacte per governar juntament amb els de Santiago Abascal.

Però va tornar a reiterar, com durant tota la campanya electoral, que la seva prioritat serà tornar a governar en solitari, com ha fet durant la segona meitat de la legislatura autonòmica, després de la sortida de Vox el 2024. "La meva experiència, en aquesta última legislatura, ha estat un govern en coalició i un govern en solitari. El millor, per a la meva terra, ha estat un govern en solitari, perquè hi ha hagut més creixement econòmic, millor gestió dels serveis públics, més eficaç, i a més una estabilitat política", va aprofundir sobre això.

Mañueco va explicar així la seva filosofia després de les eleccions en què ha millorat en nombre de procuradors a les Corts i en percentatge de vots el seu propi resultat de fa quatre anys: "No es tracta de cadires, no es tracta d'asseure'ns al govern o no, hem de fer un projecte de futur". A més, i sense que ningú li ho preguntés, el líder del PP a Castella i Lleó va advocar per rescatar el document que PP i Vox van signar el 2022 com a base per iniciar ara les negociacions per a la seva eventual investidura.

A la reunió de la Junta Directiva Nacional, i en el discurs que Feijóo sol oferir en obert abans de la trobada a porta tancada amb tots els líders territorials de la formació, el president del PP va felicitar expressament l'ara president en funcions de la Junta de Castella i León. "Créixer en dos escons i triplicar la diferència amb el PSOE requereix una felicitació expressa", va afirmar a pocs metres d'on es trobava Mañueco. "Felicitats, Alfonso, per renovar la teva tercera victòria i la teva tercera presidència", el va afalagar en el seu discurs.

