Mañueco guanya però torna a dependre d’un Vox que toca sostre, i el PSOE puja
El PP aconsegueix 33 escons a Castella i Lleó, dos més, i els socialistes també en guanyen dos, amb 30 en total / La ultradreta frena el seu ascens i es manté com a tercera força
VERÓNICA DE CASTRO
El PP va guanyar ahir les eleccions autonòmiques a Castella i Lleó, però ha sigut un triomf en certa manera agredolç perquè, si vol governar, ha de pactar amb Vox. Després de conèixer els resultats dels comicis, el popular Alfonso Fernández Mañueco ho va deixar clar: ofereix un "Govern per a tothom" en el qual prioritzaran els principis del PP i en el qual no hi haurà un pacte amb el PSOE. L’única opció que els queda als populars per mantenir la presidència de la Junta de Castella i Lleó és reactivar aquesta relació fallida amb Vox perquè el partit de Santiago Abascal torni a formar part del Govern autonòmic del qual ja va participar i que va abandonar a meitat de legislatura. Però caldrà veure com s’articula aquesta relació d’amor-odi entre els dos partits, perquè el candidat de Vox, Carlos Pollán, també va deixar clar que vol influir en la comunitat, però que no li "importen les butaques".
Vox es manté com la tercera força política a les Corts, però davant el seu important creixement en els comicis a Extremadura i Aragó, a Castella i Lleó el seu ascens s’ha frenat una mica i només ha aconseguit un escó més, arribant als 14. Obté en qualsevol cas la clau per obrir la porta de la presidència de la Junta, perquè els socialistes no tenen amb qui pactar per poder governar.
El PP ha aconseguit 33 procuradors a les Corts, dos més que fa quatre anys; i dos representants més també ha obtingut el PSOE de Carlos Martínez, que malgrat no tenir opcions d’arrabassar al PP la presidència de la Junta després de 40 anys de Govern popular, ha donat un pas de rosca als mals resultats del seu partit en els comicis extremenys i aragonesos. L’alcalde de Sòria ha donat una gran glopada d’aire al seu partit, que s’estava ofegant en les autonomies, però malgrat la seva emoció pels bons resultats, els seus escons no són suficients per aconseguir la majoria al Parlament ni tant sols arribant a acords amb les formacions d’àmbit provincial que han obtingut representació.
Unió del Poble Leonés (UPL) ha mantingut els tres escons que tenia en l’última legislatura i tampoc hi ha hagut canvis en la representació de Per Àvila, que ha mantingut el seu procurador. Per la seva banda, Sòria ¡Ja! perd pes i més de 9.600 vots, pel que en aquests comicis la seva representació institucional ha disminuït en dos procuradors i només en manté un.
En aquestes eleccions han desaparegut ja per complet de l’arc parlamentari dues formacions que van arribar a tenir pes i importància en la comunitat: Podem i Ciutadans. En aquesta última legislatura comptaven amb un escó cada una a les Corts castellanolleoneses. També està fora del legislatiu IU-Sumar-Verds Equo, que amb prou feines ha aconseguit el 2,2% dels suports.
Mapa tenyit de blau
El mapa de Castella i Lleó és principalment de color blau. Els populars s’han imposat en set de les nou províncies: Zamora, Salamanca, Àvila, Burgos, Segòvia, Valladolid i Palència. La província en la qual el PP ha obtingut el seu millor resultat és Salamanca, amb un 43% dels vots, seguida de Segòvia i Zamora amb un 39% i un 38% dels sufragis respectivament, tot i que és significatiu l’augment de suports a Valladolid i Sòria, que arriba al 5%. El PP supera el 30% a totes les províncies excepte a Lleó i Sòria (28%).
El PSOE només va aconseguir guanyar a Sòria i Lleó. En el primer cas, amb el 32% dels vots (davant un 28% del PP) i, en el segon, per tot just tres dècimes (28,3% el PSOE i 28% el PP). Els socialistes han superat el 30% dels sufragis a sis províncies i els seus millors resultats els ha obtingut a Palència i Burgos (34%). Creixen a tres províncies: Sòria (gairebé 14%), Valladolid (0,8%) i Burgos (1,8%); es manté a Àvila, Lleó i Palència i baixen en la resta.
Vox creix en el seu conjunt poc més d’un punt; augmenta a totes les províncies, però especialment ho fa a Sòria (4,4%), Palència (2,4%) i Àvila (1,9%). La candidatura de Pollán només supera el 20% a Palència i Valladolid. La província de Segòvia sumava un escó més, un total de set, que ha recaigut en els socialistes. El repartiment a la província ha sigut de tres procuradors per al PP, tres per al PSOE i un per a Vox.
Sòria és una de les províncies en les quals els resultats han suposat un canvi més gran: Sòria ¡Ja! ha perdut dos escons, que ocupen ara el PSOE (que ha passat d’un a dos procuradors) i Vox (que el 2022 no va aconseguir representació en aquesta província), i el PP manté l’escó que tenia.
A Valladolid, Podem i Cs han deixat de tenir representació i aquests dos escons han sigut un per al PP i un altre per al PSOE. A Burgos, el resultat dona la volta al de fa quatre anys i el PP aconsegueix la victòria arribant als cinc escons, un més, mentre que el PSOE perd un seient malgrat que puja 1,7 punts i es queda en el 34% i quatre procuradors. Vox repeteix els seus dos escons. En la resta de les províncies es repeteixen els resultats de les últimes eleccions.
La participació va arribar al 65,6%, 6,8 punts més que el 2022. Van anar a les urnes més d’1,2 milions de ciutadans; l’abstenció va fregar les 644.000 persones. Gairebé un 1,5% dels vots, 18.000, van ser en blanc.
