Els comptes de 2026
Els Comuns reclamen a Sánchez i Illa que facin "el que calgui" perquè Catalunya tingui pressupostos
Defensen que no hi pot haver un "bloqueig per un assumpte tècnic" sobre l'IRPF i consideren que el president no ha de retirar el projecte de comptes a l'espera de lligar un acord amb ERC abans de divendres
Sara González
A quatre dies de la votació clau dels pressupostos al Parlament, els Comuns fan una crida a tots els actors implicats perquè arribin a un acord que permeti que els comptes prosperin. El focus no l'han posat només en ERC, sinó també en el Govern de la Generalitat i el Govern d'Espanya, a qui els republicans continuen reclamant un gest a favor de la recaptació de l'IRPF. "Que hi hagi els moviments de Sánchez i Illa que facin falta", ha assegurat la portaveu de Catalunya en Comú, Aina Vidal, en referència a la cessió de l'impost, a més d'instar totes les parts a fer "la feina que els correspon".
Els Comuns, que ja van arribar a un acord amb l'Executiu el mes passat, han tornat a insistir que "no s'entendria" que Catalunya es quedés sense nous pressupostos quan hi ha una majoria "nítidament d'esquerres" al Parlament, a més de subratllar que noves polítiques i projectes estan pendents d'aquests recursos de més amb què podria comptar la Generalitat. A parer seu, una "qüestió tècnica" pot ser el motiu pel qual ERC es despengi del pacte.
Faig una crida al PSC i a ERC a tancar un acord, no poden ser elements tècnics els que bloquegin els pressupostos
Així, com un assumpte "tècnic", emmarquen els Comuns el desacord sobre l'IRPF entre els republicans i el PSOE, tot i que per al partit d'Oriol Junqueras es tracta de si el Govern està disposat o no a concedir més atribucions i, per tant, més sobirania, a la hisenda catalana. "La voluntat ha de venir de totes les parts. Faig una crida al PSC i a ERC a tancar un acord, no poden ser elements tècnics els que bloquegin els pressupostos", ha insistit.
A hores d'ara, Vidal ha afirmat que "no hi ha cap element" que faci pensar que divendres no se celebrarà el ple al Parlament per debatre sobre els pressupostos, de manera que, a parer seu, Illa no hauria de retirar-los encara que per ara corri el risc que fracassin per no haver lligat una majoria suficient.
La nova patacada a Castella i Lleó
Els Comuns també han fet aquest dilluns balanç del mal resultat de les esquerres a Castella i Lleó. Vidal ha assegurat que es "reforça" el camí emprès el passat 21 de febrer amb el moviment per configurar una candidatura d'esquerres tan conjunta com sigui possible que sigui "forta i solvent". No obstant això, posant la vista a Andalusia, on donen pràcticament per impossible una entesa amb Podemos, ha resumit que "dos no s'entenen si un no vol".
