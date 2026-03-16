Nous i vells electors a Zamora
A Aliste, la jornada es va distingir per una gran presència de joves a les taules i una aclaparadora majoria de votants de la tercera edat. Els més veterans, Andrés Vaquero i Margarita Ballesteros, de 104 i 102 anys respectivament.
CHANY SEBASTIÁN
La comarca d’Aliste (Zamora) va viure ahir un calorós i primaveral diumenge amb una animada jornada electoral marcada per una massiva presència de joves, molt en especial dones integrant les meses electorals, i una aclaparadora majoria de votants de la tercera edat, en una situació originada per l’èxode rural de les noves generacions i la tornada, després d’acabar la seva vida laboral, d’on un dia van haver de partir per guanyar-se la vida.
Els joves d’Aliste continuen emigrant a l’arribar l’adolescència i, després de llaurar el seu futur en universitats com les de Salamanca, el País Basc, Santander, Madrid, Navarra, Valladolid o Santiago de Compostel·la, ja sent metges, mestres, enginyers, arquitectes o veterinaris, continuen empadronats en els seus municipis mentre arrenquen la seva vida laboral lluny de la seva terra. Amb carrera i estudis, ells van ser els principals elegits per integrar les meses electorals.
L’arribada d’immigrants, tant espanyols com d’altres països d’Europa i Amèrica, es va deixar notar en municipis com Fonfría, on per primera vegada van formar part activa, com integrants de la taula i com votants, els membres de la comunitat autosostenible de contemplació, meditació, estudi i ioga en un entorn natural Advaitavidya Kailas Ashram, ubicada a Brandilanes.
A peu i orgullosos
L’home i la dona més longeus de la comarca es van acostar a peu i orgullosos a votar presencialment als seus col·legis electorals. Andrés Vaquero Lorenzo, l’Abuelo de Aliste nascut el 8 de desembre del 1921, que va ser de nen pastor per la Sierra de la Culebra i a més emigrant a Alemanya, va ser als seus 104 anys una de les persones més longeves d’Espanya que s’atrevís a acudir a votar presencialment en el seu municipi de Mahíde de Aliste i reconegués que "sempre" li ha agradat "complir els meus drets i deures". Margarita Calvo Ballesteros, nascuda a Ufones el 23 de febrer del 1924, l’Àbuela de Aliste que en la seva joventut va regentar la Taberna dels Pichetas i va ser emigrant a Alemanya i a Astúries, amb els seus 102 anys acabats de fer no va dubtar gens ni mica a sortir de casa acompanyada de la seva filla Marga per dipositar el seu vot en la mesa electoral de Rabanales. "Hem tingut sort amb un dia que sembla d’estiu i em sento orgullosa de poder votar", va assegurar la dona centenària.
Els més joves no es van voler perdre la cita amb les urnes, molts votant per primera vegada, com Abel González Manzanas, de Grisuela, que amb els seus 18 anys es va estrenar sent l’elector més jove que va acudir a les urnes a Rabanales. Tábara va comptar amb la particularitat de ser una de les poques taules integrada només per homes. Els alistans, tabaresos i albarins van complir una jornada electoral sense incidències en què l’únic candidat de la terra, Santiago Moral Matellán, votava a Rabanales.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa