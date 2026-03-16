El PSOE trenca la ratxa negativa, es menja l’esquerra i puja dos escons
Els socialistes guanyen el procurador que perd Podem a Valladolid i un dels dos diputats que baixa Sòria Ja
Luis Ángel Sanz
El PSOE ha trencat a Castella i Lleó la ratxa negra que va iniciar a Extremadura –on es va enfonsar 10 escons– i va tenir continuïtat a l’Aragó, on en va perdre cinc. Amb el 99% escrutat, els socialistes avancen dos escons a les Corts de Castella i Lleó, de 28 a 30, i aconsegueixen més vots que el 2022, amb el 30,75% dels suports. Les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó són un bàlsam per a un partit ferit. Els socialistes han fet una campanya electoral molt del territori, parlant dels problemes de la regió. Però alhora han tingut tot el suport del president del Govern, Pedro Sánchez, de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i dels ministres, que s’hi han bolcat en aquests 15 dies. Finalment els socialistes aturen, si més no ara com ara, la cadena de derrotes que van iniciar a finals del 2025.
La cúpula socialista va celebrar el que va anomenar uns "bons resultats". En una declaració sense preguntes a la seu federal del PSOE, la secretària d’Organització, Rebeca Torró, va valorar molt positivament aquesta pujada en vots i en escons que confirma "que anem pel camí correcte". A partir d’ara, el candidat i cap de l’oposició, Carlos Martínez, i el seu equip estarà "molt a l’aiguait perquè Castella i Lleó no continuï retrocedint en drets amb les dretes". Des d’ara, va remarcar Torró, Martínez continuarà "construint un projecte fort en què la gent pugui continuar dipositant la seva confiança".
A Sòria, Martínez va comparèixer molt satisfet i acompanyat pel seu equip més pròxim. El candidat va celebrar uns "resultats molt, molt importants", va felicitar el guanyador de les eleccions, Alfonso Fernández Mañueco, i va anticipar que aviat hi pot haver una nova repetició electoral per la guerra oberta de la dreta entre el PP i Vox: "Molt em temo que ens veurem ben aviat; hi haurà partit de tornada". Martínez va concloure que el PSOE "no estava tan malament", després de constatar que ha guanyat vots i escons, i va avançar que ara Vox "ha de decidir si vol continuar sent la crossa permanent del PP": "¿Fins a quin punt aquesta dreta valenta continua sent la dreta covarda que recolza el PP?"
Els socialistes tenien un bon pressentiment quan van acabar la campanya electoral divendres. Aquell dia a Valladolid van tancar amb un acte espectacular que va desbordar totes les previsions de públic (hi van acudir 4.000 persones, de les quals unes 2.000 van haver de quedar-se al carrer) i amb una mobilització superior a l’esperada. Amb aquests elements, el PSOE ha aconseguit atraure el vot útil contra el PP i Vox i escurar els vots a l’esquerra del PSOE. De fet, Podem ha perdut l’escó per Valladolid, que precisament ha guanyat el PSOE.
Pedro Sánchez va demanar divendres en el tancament de la campanya la mobilització "de tots els progressistes" al voltant de les sigles del PSOE "independentment que abans haguessin votat altres forces". I sembla que ho ha aconseguit. A Ferraz creuen que gràcies en gran part a l’impuls del "No a la guerra" i a la ferma postura del president del Govern davant la contesa bèl·lica iniciada pels EUA i Israel contra l’Iran.
Atractiu personal del sorià
El candidat i alcalde de Sòria, Carlos Martínez, també ha sortit afavorit pel seu atractiu personal com a regidor de Sòria guanyant un procurador que el 2022 va correspondre a Sòria Ja, que baixa de tres diputats a un. Amb aquests dos escons extra de Valladolid i Sòria, el PSOE passa de 28 a 30 procuradors i es queda a la mateixa distància del PP que el 2022, tres escons. Finalment, tot i que el PSOE perd un escó a Burgos, com esperava, finalment va aconseguir el nou procurador de Segòvia, que ha pujat en un la representació a les Corts per l’augment de la població.
Tant la direcció federal del PSOE com la regional van veure molt satisfactoris aquests resultats. Per descomptat, no han aconseguit el somni de superar un PP que donaven per fet que baixaria, però els seus 30 diputats són preciosos després de les patacades electorals prèvies. Abans de diumenge, gairebé tots al PSOE donaven per bo igualar els 28 escons del 2022, de manera que els 30 aconseguits superen totes les previsions.
Els resultats confirmen que el PSOE ha anat de menys a més a mesura que avançava la campanya. A Ferraz consideren, a més, que la irrupció de la guerra de l’Iran i la recuperació del "No a la guerra" del 2003 van donar una nova empenta als socialistes per treure una bona part de les bases de l’abstenció i esgarrapar vots a l’esquerra del PSOE.
Carlos Martínez ha aconseguit guanyar vots en una situació extremadament difícil i amb molt poc temps per reordenar un partit ferit després de la crisi interna que es va saldar amb l’abrupta sortida de l’anterior secretari autonòmic, Luis Tudanca. El febrer del 2025, Ferraz va forçar el relleu a la cúpula regional i va posar l’alcalde de Sòria a la secretaria general del PSOE de Castella i Lleó. Les ferides d’aquell procés continuen obertes, però els crítics han ajudat majoritàriament en les seves circumscripcions a sostenir o millorar els resultats de fa quatre anys.
