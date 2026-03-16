Trump, no prou contra el PP / Octavio Guzmán - EFE

Joan López Alegre

A Castella i Lleó, una comunitat on en més de la meitat dels municipis no hi ha dispensari mèdic ni un comerç obert, la campanya socialista del No a la guerra no ha sigut suficient per girar full dels 38 anys ininterromputs de govern popular inaugurats el 1987 per José María Aznar.

La nit electoral ofereix una lectura polièdrica. El PSOE respira alleujat, no només no s’enfonsa, si no que puja gràcies que el seu candidat, Carlos Martínez, és profeta a Sòria, la seva terra i els votants a l’esquerra del PSOE han preferit Pedro Sánchez abans que Podem. El partit d’Ione Belarra i Irene Montero desapareix i ja ningú recorda que un dia va arribar a tenir 10 escons en el parlament regional.

Avui el PSOE salva els mobles, però ho fa a base de devorar els seus socis i quedar-se sense ningú amb qui pactar. El candidat autoproclamat "no sanchista" llança un salvavides al president del Govern.

Per la seva banda, el PP també puja. Es menja l’últim escó que tènia Cs en una cambra autonòmica i a més frena el creixement de Vox, que incrementa els seus suports, però més moderadament que a l’Aragó i Extremadura. A Gènova no saben si celebrar amb més afany la seva pujada o la frenada del creixement exponencial que Vox venia experimentat en les eleccions precedents.

Les expectatives a Vox eren altes i esperaven superar el 20%. Els analistes tindran feina per discernir si la pèrdua d’impuls es deu que els seus votants esperaven que els pactes a l’Aragó i Extremadura es tanquessin abans.

Potser la millor notícia de la nit és que, possiblement, en pocs dies, veurem com es desembossen els pactes a Mèrida i Saragossa i també que els acords a Castella i Lleó poden ser més fàcils.

Alfonso Fernández Mañueco es treu una espina. El 2019, la primera vegada que va ser candidat, es va quedar amb 29 escons, va ser l’única vegada que el PP perdia en dècades, i va governar gràcies a Cs. Ara revalida a l’alça la seva victòria del 2022 i es pot mirar al mirall de presidents històrics de Castella i Lleó com Juan José Lucas o José Vicente Herrera.

