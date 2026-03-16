Un vencedor amb càlcul
La imatge d’home tranquil del dirigent popular amaga la millor de les seves virtuts. Té una extraordinària capacitat de llegir els escenaris i anticipar els moviments per sortir-ne victoriós.
LUIS GARRIDO
Caminaven Alfonso Fernández Mañueco i José Luis Martínez Almeida pel carrer de Santa Clara de Zamora un dimecres de Setmana Santa... i de Champions. El primer deia: "Cal veure el malament que juguem". I l’altre li replicava: "Sí, però, almenys guanyeu". Alcalde i president parlaven del Reial Madrid, tot i que bé podrien fer-ho de governança. A Castella i Lleó, com el conjunt blanc, el PP gairebé sempre guanya. I no importa si juguen millor o pitjor, perquè al final, en els últims minuts, les urnes es decanten a favor seu.
Mañueco va néixer fa 60 anys a Salamanca, com el seu admirat Vicente del Bosque. D’ell es diu, igual que de l’entrenador, que és un home tranquil, que mai perd la compostura, que mai aixeca la veu, que és pacient. Tot és cert. Són qualitats que forgen el caràcter d’un alcalde convertit en líder amb una carrera que en política va camí de complir 30 anys sense gairebé desgast. Una longevitat professional aconseguida gràcies a la principal de les seves virtuts: saber llegir a la perfecció els escenaris i anticipar les respostes adequades.
El guanyador de les autonòmiques d’ahir està curat d’espants, com l’entrenador del Reial Madrid, el també de Salamanca Álvaro Arbeloa. Va exercir com a regidor de l’Ajuntament de Salamanca abans de ser alcalde i com a conseller de la Junta abans que president. Però la seva vocació pel servei als altres va arrencar molt abans, durant la seva època universitària, quan va decidir a fundar l’Associació d’Estudiants Independents.
A tal cap, tal barret
És un polític clarament resilient. Es va afiliar a Noves Generacions d’Aliança Popular el 1983, quan el felipisme comptava vots per milions. I és que a tal cap, tal baret. Mañueco va veure des de petit com el seu pare, Marcelo Fernández Nieto, dedicava la seva vida sencera a l’ofici de dirigir. Va ser també alcalde de Salamanca entre 1969 i 1971, i posteriorment governador civil a Zamora durant l’últim període del franquisme.
Marit de Fina, el seu amor de joventut, i pare de dues filles, el dirigent del PP, el menor de vuit germans, reconeix que la família és la seva única passió confessa. En els últims 30 anys, ha governat en solitari amb majoria absoluta, en minoria buscant acords puntuals, en coalició amb Cs primer i amb Vox després. Mañueco, com el Reial Madrid, gairebé sempre guanya. Fins i tot quan perd. I el seu secret no ho és tant: com el seu equip de l’ànima, ell sempre lluita fins al final. "I això és tot".
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent