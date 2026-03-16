Vox presumeix de no tenir "sostre" i reclama "garanties i terminis rígids"
L’extrema dreta adopta un to més conciliador amb el PP que en cites electorals anteriors i felicita Mañueco per la seva victòria
May Mariño
"Avui és el dia de celebrar aquest resultat històric i demà serà el dia de posar-nos a treballar i de fer valer tots els vostres vots", va reflexionar Carlos Pollán, fins ara president de les Corts a Castella i Lleó i candidat de Vox en aquestes eleccions autonòmiques després d’aconseguir 14 escons, un més que els que van assolir fa quatre anys. Poc després, des de Madrid i com és habitual, Santiago Abascal va protagonitzar una breu intervenció en què va treure pit del fins a la data millor resultat del seu partit en unes eleccions des que el va fundar fa més d’una dècada: "Aquesta nit es demostra que malgrat tots els intents, dels innombrables i constants intents, no hi ha sostre per a Vox. Pas a pas, poble a poble i regió a regió, avancem parlant exclusivament dels problemes reals dels espanyols", va blasonar, citant entre d’altres la "inseguretat", "el col·lapse de tots els nostres serveis públics, en especial les ajudes socials i els serveis sanitaris" i "la voracitat fiscal de les institucions i el malbaratament dels diners dels espanyols".
Pollán, per la seva banda, va assenyalar: "Alguns tindran pressa per repartir-se les butaques. Nosaltres tenim pressa, però per canviar les coses. Mesura a mesura, partida a partida i amb terminis per fer aquestes mesures", va afirmar el candidat autonòmic, sense cap referència a la necessitat d’un pacte per part del PP per garantir la continuïtat d’Alfonso Fernández Mañueco. "Es confirma que Vox és una realitat consolidada", va reivindicar, i per això "el que ha quedat clar una vegada més avui és que Vox influirà d’una manera determinant en les polítiques que s’apliquin a Castella i Lleó a partir d’avui".
Una negociació que s’ha de fer, va dir, "amb garanties i amb terminis estrictes de compliment, com ja estem fent en altres parts d’Espanya. No decebrem els més de 220.000 castellans i lleonesos que han confiat el seu vot en nosaltres. Farem valer cada un dels seus vots", va deixar clar el candidat de Vox. L’extrema dreta consolida a la regió més gran d’Espanya el que ja va ser un èxit el 2022, quan va arribar a un 17% del vot fins llavors mai vist en la seva història, i que ja va permetre a Juan García-Gallardo ser el primer vicepresident autonòmic de la formació. Ara guanya més d’un punt percentual del vot i un procurador més, passant de 13 a 14.
Eufòria continguda
Al contrari que altres cops, el candidat de Vox va fer la valoració sense l’acompanyament de cap dirigent de la direcció nacional, com va passar en les cites d’ Extremadura i Aragó. L’eufòria també va ser una mica més continguda que la que es veia en les dues cites autonòmiques anteriors, en què la formació d’Abascal va duplicar els resultats i malgrat que ara han "trencat el sostre més notable de Vox fins ara a Espanya". És més, "en primer lloc", va voler "felicitar Mañueco per ser la força més votada en aquestes eleccions". Un to molt més conciliador que el de passades cites electorals.
Abascal no va defugir la difícil qüestió de les negociacions globals amb el PP, ara ja amb tres comunitats amb presidents en funcions, l’extremenya María Guardiola, l’aragonès Jorge Azcón i el mateix Mañueco. "És urgent que anem a l’important, que toca a partir de demà. Perquè tres regions espanyoles esperen, urgentment, un canvi de rumb. Ho tindran, ho podem garantir. Però no ens preguntin per les butaques, negociarem mesura a mesura, amb terminis de compliment i garanties de compliment", va assenyalar Abascal.
El president de Vox va prometre que el seu partit serà "implacable en la defensa de l’interès general, de l’interès d’Espanya i de tots els espanyols. Però molt especialment, en les pròximes setmanes, ens veuran defensant els interessos dels castellans i lleonesos, dels extremenys i dels aragonesos". Així és com va acabar la seva molt breu al·locució des de la seu central del seu partit al carrer Bambú de Madrid, on avui es reunirà la cúpula de Vox per analitzar l’escenari després d’aquestes eleccions.
