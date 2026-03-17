El candidat de Podem diu que va ser un "error" no pactar amb IU
Ana Cabanillas
El candidat de Podem a Castella i Lleó, Miguel Ángel Llamas, va admetre que va ser "un error" no presentar-se en coalició amb IU i va assenyalar directament la direcció nacional del partit, a la qual demana "rectificar el rumb" després dels resultats electorals, on van quedar en penúltima posició, per darrere de PACMA, amb un 0,7% del vot i perdent l’únic diputat que tenien.
El dirigent, també coordinador de la federació castellanolleonesa de Podem, va reconèixer la nit electoral –i en dies previs– que va ser una equivocació no presentar-se en coalició amb altres forces d’esquerres, després que fracassessin les negociacions a causa del repartiment de llocs. Una situació a què va tornar a referir-se ahir en una entrevista a RNE, on va ser preguntat per la possibilitat de teixir aliances a l’esquerra: "La meva responsabilitat és en àmbit autonòmic", va assegurar.
"A Castella i Lleó hem intentat l’acord des de Podem i no va ser possible. Jo mateix em vaig oferir a no anar a les llistes si això facilitava l’acord, la meva consciència està molt tranquil·la –va continuar Llamas–. Han de ser els responsables estatals els que facilitin un acord", va assegurar, apuntant directament a la direcció nacional.
Una persona "desconeguda"
Llamas va qualificar els resultats de "molt dolents" i va assenyalar diferents causes, entre les quals el fet de no haver aconseguit "connectar" amb els votants i haver sigut "un candidat desconegut per al gruix de l’electorat" per no poder participar en els debats electorals.
La direcció nacional de Podem va descriure ahir els resultats com a "molt dolents", "nefastos", "terribles", "duríssims" i "catastròfics". Però va evitar pronunciar-se sobre si es replantejaran la seva política d’aliances o si això ha passat factura a les urnes. Almenys en quatre ocasions va ser preguntat per aquest assumpte el seu portaveu nacional, Pablo Fernández, que va defugir situar la falta d’unitat com un dels elements que l’han pogut penalitzar.
