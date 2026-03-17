Racons amagats
El poble més antic de Catalunya que encara està habitat i conserva una ciutat ibera única
Es tracta d'un enclavament amb més de 2.500 anys d'història que sembla haver-se aturat en el temps
Patricia López Avilés
Catalunya és un territori amb una història profundament rica i diversa, forjada al llarg de segles pel pas de diferents civilitzacions i cultures.
Des dels primers assentaments prehistòrics fins a la consolidació de nuclis urbans a l'Edat Mitjana, la seva evolució històrica ha deixat una empremta visible en el paisatge, l'arquitectura i les tradicions que encara avui perviuen.
Al llarg del temps, ibers, romans, visigots i àrabs han contribuït a construir una identitat complexa i plural: camins antics, muralles, esglésies romàniques i cascs històrics ben conservats són testimoni d'una biografia excepcional.
El poble més antic de Catalunya
Cada comarca guarda episodis clau que ajuden a entendre no només la història catalana, sinó també l'evolució política, social i cultural de la península Ibèrica.
Aquest llegat es reflecteix especialment en la gran quantitat de pobles amb segles d'antiguitat, molts d'ells habitats de manera ininterrompuda des de temps remots.
En aquest context, es troba Ullastret, el poble considerat com el més antic de Catalunya. Situat a menys de dues hores de Barcelona, a la comarca gironina del Baix Empordà, Ullastret és una ciutat amb més de 2.500 anys d'història i es corona com l'assentament iber més gran descobert fins ara a Catalunya.
Una vila medieval
Actualment, a la ciutat hi viuen tan sols 252 persones i compta amb desenes de racons per explorar, on el temps sembla haver-se aturat.
El nucli urbà està assentat al marge dret del riu Daró i és una bonica vila medieval que encara conserva els seus edificis de pedra i carrers estrets, que s'enfilen fins a l'església romànica de Sant Pere, erigida al segle XI.
Situat fora de les muralles hi ha l'antic enclavament mercantil del medievo, un edifici gòtic de planta rectangular amb imponents arcs apuntats.
Un paper fonamental
La població moderna d'Ullastret se situa a uns dos quilòmetres de l'antiga Indika, el destacat assentament preromà que va ser capital dels indigets, un poble iber que habitava la regió nord-oriental de Catalunya.
Aquesta ciutat ibera, emplaçada estratègicament al cim del Puig de Sant Andreu, va exercir un paper fonamental a la xarxa comercial de la colònia grega d'Empúries.
El seu jaciment arqueològic està flanquejat per imponents muralles que encara es poden visitar, i és una de les seus principals del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Visites i preus
En recórrer l'emplaçament, el visitant podrà explorar des d'habitatges senzills fins a les residències de l'aristocràcia ibera. A més, és possible transitar pels carrers empedrats i descobrir el sistema avançat de cisternes excavades a la roca per a l'emmagatzematge d'aigua.
L'entrada lliure té un preu de set euros, i inclou el recorregut per la ciutat ibèrica i el museu monogràfic amb audioguia, a més de la projecció d'un audiovisual.
Els dies 15 de febrer i 29 de març a les 12.00 hores faran una visita guiada, també per set euros, per descobrir com vivien, es vestien, s'alimentaven o en què creien els ibers del territori.
