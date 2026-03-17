Competència no veu encara "cap anomalia" en el preu de la gasolina
Cuerpo diu que la vigilància es mantindrà quan es normalitzi la cotització del petroli
David Page
El Govern central reconeix que la pujada del preu dels carburants és la principal de les seves preocupacions sobre els efectes immediats que pot tenir sobre l'economia espanyola i sobre ciutadans i empreses l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. El gasoil i la gasolina van registrar pujades rècord des de l'arrencada dels bombardejos dels Estats Units i Israel sobre l'Iran i de les represàlies de Teheran amb atacs a països veïns.
El Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) van decidir reforçar la vigilància sobre l'evolució dels preus de totes les gasolineres, però de moment no van trobar indicis d'abusos irregulars. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va confirmar que la CNMC no va traslladar al Govern "encara l'existència de cap anomalia en la formació de preus" fruit del monitoratge reforçat que va arrencar fa una setmana.
Executiu i CNMC es van llançar a extremar la vigilància per evitar abusos en els preus energètics aprofitant la volatilitat dels mercats provocada per la guerra. La supervisió es concentra especialment en l'evolució dels preus dia a dia a les 12.600 gasolineres espanyoles, on ja es registra un encariment dels carburants.
Competència va reforçar els fluxos d'informació amb el Ministeri d'Economia i el Ministeri per a la Transició Ecològica, enviant-los informació diària de dades actualitzades i el seguiment de la situació, amb especial atenció a preus de carburants, electricitat i gas. En aquestes comunicacions diàries de moment l'organisme no ha ressaltat haver detectat irregularitats en les pràctiques de les estacions de servei. "El seguiment reforçat garanteix que es compleixin totes les condicions de competència, i que no hi hagi cap situació anòmala o que pugui perjudicar els consumidors", ha apuntat Cuerpo. El ministre d'Economia va garantir que el monitoratge reforçat de les gasolineres es desenvoluparà no només mentre pugen els preus dels carburants, també quan els tocaria baixar una vegada que es normalitzi el mercat de petroli, ara desbocat per la convulsió geopolítica a l'Orient Mitjà. "Seguirem la formació de preus no només ara quan estiguin pujant, sinó també quan hagin de baixar. És a dir, quan vagi baixant el preu del cru i que hagi de reflectir-se en un inferior preu dels carburants per al consumidor".
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat
- Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat
- Un nou reglament prohibeix la pesca al llac de l'Agulla de Manresa