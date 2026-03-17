Crisi a l’illa
Cuba queda completament a les fosques i Trump diu que seria un honor "conquerir-la"
La nova apagada nacional, la sisena en tot just un any i mig, té lloc enmig d’un creixent malestar social i pressions de Washington per desplaçar Díaz-Canel
Abel Gilbert
Cuba va quedar completament a les fosques aquest dilluns, marcat al seu torn pel desè dia de protestes a diferents parts de l’illa per les constants apagades. L’empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) va informar lacònicament que el Sistema Electroenergètic Nacional (SEN) va patir una "desconnexió total". Sobre aquest fons fosc, el president dels Estats Units, Donald Trump, va fer saber una vegada més els seus propòsits. "Crec que tindré l’honor de conquerir Cuba. Vull dir, sigui alliberant-la o conquerint-la. Podria fer el que volgués amb ella". Es tracta, segons el multimilionari republicà, d’"una nació molt debilitada" que durant molt de temps ha tingut "líders molt violents". Malgrat això, "a molta gent li agradaria tornar".
L’èmfasi del magnat en la desfeta de la més gran de les Antilles coincideix amb un dels seus pitjors moments de la crisi energètica agreujada pel "setge" que Washington va començar a implementar el gener passat. Com sol passar, el SEN es va abstenir d’explicar les raons del tall, potser perquè els cubans les coneixen de sobres: la xarxa pateix greus problemes estructurals que van ser desatesos en diferents moments. El daltabaix econòmic i energètic s’han convertit en dues cares d’una mateixa moneda del malestar cada cop més creixent.
La successió de talls de llum comença a exasperar la societat civil més enllà de l’habitualment tolerat. La crema d’un local del governant Partido Comunista a 400 quilòmetres de l’Havana sembla ser un punt d’inflexió en el llindar de tolerància de la societat. El president Miguel Díaz-Canel va admetre que la situació és intolerable, però hi va posar un límit: el "vandalisme".
La desconnexió del SEN suposa una gravetat més gran que els apagades parcials. Generen impaciència, incertesa i una fúria que, per ara, es respon amb "cassolades".
Els homes i dones del carrer ja coneixen de memòria el llenguatge oficial. La llum se’n va i el ministeri d’Energia avisa que "els protocols per al restabliment" del SEN han estat activats.
Díaz-Canel atribueix gairebé exclusivament la desfeta a les sancions de Washington i té molt poc marge de negociació en les circumstàncies actuals. El megaapagada coincideix amb el reconeixement del Govern que han començat les converses amb els Estats Units que haurien de conduir a una solució del conflicte bilateral. "Et puc dir que estan parlant amb nosaltres", va comentar Trump als periodistes al Despatx Oval. "És un país en ruïnes. No tenen diners, no tenen petroli, no tenen res. Tenen una terra bonica. Tenen un paisatge bonic. Ja saps, és una illa preciosa".
Trump vol desplaçar Díaz-Canel
D’acord amb The New York Times, Trump intenta apartar del poder Díaz-Canel "mentre funcionaris nord-americans i cubans negocien sobre el futur de l’illa caribenya, assetjada econòmicament". El que es proposa el multimilionari, segons fonts citades pel diari, és forçar la sortida del president. "Fins ara, els Estats Units no estan pressionant perquè es prenguin mesures contra els membres de la família Castro, que continuen sent els principals detentors del poder al país". L’eventual destitució del mandatari "permetria canvis econòmics estructurals al país que és poc probable que doni suport Díaz-Canel, a qui els funcionaris consideren un partidari de la línia dura". Sempre segons The New York Times, "si els cubans accepten, es produiria la primera gran reorganització política derivada de les converses entre tots dos països des que aquestes van començar fa uns mesos".
El pla de reformes
La foscor total a l’illa va impedir dilluns avançar en definicions esperades relacionades amb la reforma econòmica que va aprovar el Consell d'Estat i que apunta a facilitar l’entrada de capitals de cubans residents a l’exterior. Les autoritats es proposaven donar més precisions sobre aquesta obertura, però se’n va anar la llum. Trump va tenir alguna cosa a dir sobre això aquest mateix dilluns. "Hi ha tanta gent de Cuba a qui van tractar fatal, i ara són aquí. S’han fet rics, són molt emprenedors. Gent intel·ligent. Conec molta gent de Florida, especialment moltíssima gent".
"Cuba està oberta a tenir una relació comercial fluida amb empreses dels Estats Units i també amb cubans que resideixen als Estats Units i els seus descendents", havia dit prèviament el ministre de Comerç Exterior i la Inversió Estrangera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, en declaracions a NBC News. "Això va més enllà de l’esfera comercial. També s’aplica a les inversions, no només petites inversions, sinó també grans inversions, particularment en infraestructura", va dir. Molts analistes creuen que el temps juga en contra de les autoritats.
