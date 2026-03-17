Violència sexual
L'ex DAO nega l'agressió sexual i carrega contra la víctima davant del jutge: "M'han destrossat la vida"
L'advocat de la denunciant afirma que l'excap de la Policia ha negat els fets de manera erràtica davant la reproducció de l'àudio que demostraria l'agressió
El jutge rebutja imposar la mesura de prohibició de comunicació
Cristina Gallardo
L'exdirector adjunt operatiu (DAO) José Ángel González ha negat aquest dimarts davant del jutge de Violència sobre la Dona David Maman haver agredit sexualment la subordinada que l'ha denunciat per aquests fets i ha carregat contra ella anomenant-la "histèrica", "mentidera" i acusant-la d'haver-li parat una trampa.
A les portes del jutjat, i davant d'un núvol de periodistes, l'excomandament policial ha afirmat que tot això li ha "destrossat la vida", si bé moments abans l'advocat de la denunciant, Jorge Piedrafita, havia manifestat que la seva declaració ha estat "erràtica" davant la reproducció de l'àudio que provaria els fets denunciats.
Piedrafita va sol·licitar la imposició a González de la mesura cautelar de prohibició de comunicació, tot i que el jutge no ha considerat procedent dictar-la "perquè sense entrar a valorar en aquests moments i a falta de les diligències que queden per practicar, l'existència d'indicis delictius d'agressió sexual, no s'aprecia risc", segons assenyala en la interlocutòria dictada després de la compareixença de tots dos, que s'ha estès durant una mica més de tres hores. L'acusació no n'ha demanat la mesura d'allunyament perquè la dona ja compta amb escorta i no es considera necessari.
"L'investigat ni s'ha acostat a ella ni s'hi ha comunicat des del mes de juliol i no sembla que hi hagi risc que en aquesta fase d'instrucció i una vegada practicades les declaracions de tots dos, es pugui produir cap mena de pressió sobre la querellant i més encara quan l'investigat ja no ostenta el càrrec de màxima autoritat policial", continua la interlocutòria judicial.
Abans d'entrar al jutjat, González va dir sentir-se "tranquil" i "bé", però més tard únicament ha respost al jutge, que segons els presents a la sala ha portat la veu cantant durant l'interrogatori, i al seu advocat José Carlos Velasco, sense voler respondre a les preguntes de l'acusació particular. Abans havia declarat la dona denunciant dels fets, que ha entrat per una porta diferent de la principal per tal de mantenir l'anonimat.
Segons va informar Piedrafita, la denunciant va estar davant del jutge "durant més de 2 hores" responent "més de 300 preguntes" perquè, va assegurar, no té res a amagar. En aquesta causa, a més de per l'agressió sexual, l'ex DAO ha estat denunciat per lesions, agressions psíquiques i malversació, amb l'agreujant d'abús de superioritat.
"Maldat i odi"
"Avui ja per fi he pogut venir a donar la meva versió davant del jutge i demostrar la meva innocència. M'han destrossat la vida personal, familiar i professional per una cosa que realment no he fet en absolut", va dir l'ex DAO en sortir dels jutjats. Va afegir que és conscient que des dels mitjans se l'ha condemnat "sense cap prova" i, pel que fa a l'àudio, que espera que el seu contingut permeti "esclarir els fets i que surti la veritat endavant". "Jo l'únic que veig aquí en tot això és maldat, roïnesa i odi —va continuar—. Odi per no haver aconseguit les pretensions que ella volia, per pretensions professionals i personals".
El titular de la plaça número 8 del jutjat de Violència de Madrid apuntava en la interlocutòria en què va admetre a tràmit aquest assumpte que els fets denunciats "fan presumir la possible existència de delictes d'agressions sexuals", després que l'advocat de la denunciant alertés també en la querella de suposades coaccions, lesions psíquiques i malversació de cabals públics amb l'agreujant d'abús de superioritat.
La denunciant, agent de la Policia subordinada de González, va mantenir "en el passat una relació d'afectivitat" amb l'ex DAO que "va estar caracteritzada des del seu inici per una asimetria de poder institucional manifesta" atesa la seva posició, segons la querella.
"Aquesta situació de subordinació institucional va ser sistemàticament instrumentalitzada pel querellat per generar i mantenir una dinàmica relacional de control, dominació i submissió psicològica sobre la víctima, que en múltiples ocasions va manifestar la seva voluntat inequívoca de finalitzar la relació, i es va veure impedida de materialitzar efectivament aquesta decisió", assenyala la denúncia.
Fets denunciats
Els fets haurien passat el 23 d'abril de 2025, quan la dona es trobava prestant "servei actiu ordinari a la comissaria de Coslada", va detallar. A partir del migdia, aquesta hauria rebut "múltiples trucades telefòniques" de González "requerint la seva presència de manera immediata i peremptòria", afegia la querella. Després van pujar al seu domicili, on s'hauria comès l'agressió sexual.
La defensa ha presentat, per la seva banda, un escrit d'al·legacions que defensa un escenari radicalment oposat al presentat en la seva querella per la subordinada que l'acusa de violació. Basant-se en el mateix àudio que suposaria la prova central, l'escrit escull passatges que descriuen una escena marcada pels gelos i per una "demanda d'atenció i exclusivitat" en què la instructora arriba a afirmar literalment "t'estimo massa", "no puc compartir-te" i "no m'agrada compartir les meves coses, saps què et vull dir?".
En la seva compareixença aquest dimarts al final de les declaracions, l'advocat de l'acusació particular ha agraït el tracte donat a la víctima al jutjat i ha incidit que el DAO no ha pogut explicar alguns extrems que es deduïen en escoltar l'àudio que constitueix la principal prova, ja que coincidiria amb el moment de la suposada agressió sexual. "És veritat que ha dit que no hi havia un soroll d'una cremallera quan el jutge ha dit: 'jo sento el soroll de la cremallera perfectament dels pantalons'", ha manifestat Piedrafita.
Per això considera que el seu testimoni ha estat "erràtic i en alguns moments jo crec que s'ha vist fins i tot acorralat" davant el testimoni de l'acusació, en què la dona ha rebatut la imatge de dona gelosa que intenta donar la defensa i ha aportat tota mena de detalls de la suposada agressió. Per això, espera que la causa continuï amb noves diligències, com seria la declaració de l'assessor del DAO, Óscar San Juan, que aquesta part ja ha sol·licitat".
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona