Feijóo torna a les autonomies el control de les negociacions amb Vox
El president del PP va dinar ahir a Madrid amb Mañueco, Guardiola i Azcón en plena eufòria pel resultat a Castella i Lleó / El líder popular adverteix tres vegades Abascal que "ja n’hi ha prou"
Mariano Alonso Freire
Prop de les cinc de la tarda d’ahir, i amb un radiant sol caient sobre Madrid, la sobretaula entre Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola i Jorge Azcón s’allargava. El dinar, al qual també va assistir el secretari general del Partit Popular (PP), Miguel Tellado, es va celebrar en un reservat del restaurant El Deseo, al carrer Almagro, molt a prop de la seu de Génova. Tot i que es tracta d’un establiment hoteler connectat a un altre, El Secreto, al qual s’entra pel carrer paral·lel, Zurbano. Només els cinc comensals tenen el secret del que s’hi es va parlar en detall, però tots comparteixen un mateix desig: que les presidències d’Extremadura, Aragó i Castella i Lleó siguin una realitat al més aviat possible, una cosa que continua passant per arribar a algun tipus d’acord amb Vox.
Feijóo va estroncar ferides en el dinar, especialment visibles en el cas de Guardiola, la relació de la qual amb Génova no ha sigut la millor des de les eleccions del desembre. Abans, en el seu discurs a porta tancada a la Junta Directiva Nacional, el màxim òrgan entre congressos de la formació conservadora, i segons fonts presents en la trobada, va deixar clar que es tornava a aquestes tres autonomies el ple control d’aquestes negociacions amb els de Santiago Abascal, després de la intervenció de Génova decidida setmanes enrere, i que es va plasmar en un document marc que va ofendre sobre manera el líder de Vox, ja que en el text s’afirmaven principis com el respecte a la Constitució o la direcció de l’Estat, que Abascal va considerar feridor que es posés en dubte en el seu cas. "Jo he defensat la Constitució amb la meva pròpia integritat física", va arribar a dir en una entrevista televisiva, amb referència a la seva etapa com a dirigent del PP basc en els temps durs d’ETA.
Ara Génova continuarà supervisant les negociacions, però sense estar-hi tant a sobre. Entre altres coses perquè es considera un èxit el pas fet amb el polèmic document marc, que al costat de la notable victòria de Mañueco permet obrir un escenari ben diferent. I així ho va fixar Feijóo en el seu discurs en obert que comença sempre a la Junta Directiva Nacional. "No ens va importar, que estiguéssim enmig d’una campanya electoral, per presentar el nostre marc d’acord. Vam ser responsables presentant aquest marc, amb un criteri clar, transparent, igual per a tot Espanya i respectant el que han votat els ciutadans", va presumir el president del PP davant dels seus i de tothom que el volgués escoltar, abans d’admetre: "Després, cada territori té les seves particularitats, i cada negociació tindrà els seus matisos. Però el principi és el mateix: respectar els nostres principis perquè els nostres principis han guanyat a les urnes. Nosaltres hem posat les nostres cartes de cara amunt, perquè tothom sàpiga quina és la posició del Partit Popular".
Per si no hagués quedat clar, en particular a Vox, Feijóo va rematar així la seva argumentació: "Avui ningú coneix cap objecció de fons a aquestes línies per part de Vox. Cap". I dit de manera encara més clara i contundent: "Ningú ha assenyalat que hi hagi una cosa incompatible amb les seves posicions; ningú ha donat raons per bloquejar, només s’han posat excuses i crec que ja n’hi ha prou". Una expressió col·loquial de cansament, aquesta última, que va repetir fins a dues vegades més en la seva al·locució.
El veredicte de diumenge a les urnes és una circumstància que canvia l’escenari, i va canviar substancialment el dia després a Génova. L’eufòria es va desbordar aquesta vegada sense cap condició, a diferència del que va passar el 9 de febrer, quan el resultat a l’Aragó i les ja aleshores estancades negociacions a Extremadura van forçar alguns a mostrar una alegria que realment no era tal. I va permetre aquell moment reservat a El Deseo entre el president del PP i els tres barons que tenen ara el repte d’arribar a algun tipus d’acord amb Vox per continuar com a presidents autonòmics.
No és fàcil guanyar dos procuradors més a les Corts i pujar més d’un 4% en vot quan fa set anys que s’està a la presidència, i quan el teu partit ostenta el poder en la Junta de manera ininterrompuda des dels anys vuitanta del segle passat. Però Mañueco ho ha aconseguit. Amb una campanya, a més, molt enganxada al territori i molt allunyada dels debats marcats des del perímetre de l’M-30 madrilenya, i fins i tot d’algunes de la seva modes. El líder popular a Castella i Lleó ja va dir abans de la campanya en una entrevista a Trece TV, la televisió del Grup COPE, que en un míting seu no estarien agitadors ni grups musicals com els que van estar en el tancament de la campanya d’Aragó, i que tant enrenou van provocar. I va complir la seva paraula.
Dubtes sobre la crisi ultra
Tot i que, d’altra banda, tampoc en el PP de Mañueco es nega que l’èxit ha arribat després d’un calendari determinat, amb les cites prèvies (totes dues eleccions anticipades) a Extremadura i Aragó i el "bloqueig" de Vox a la investidura de Guardiola a l’Assemblea extremenya, que va fracassar en el seu primer intent. Al PP hi ha dubtes sobre fins a quin punt la crisi al si de l’extrema dreta, sobretot després de la batalla interna que està plantejant a Abascal el que va ser la seva mà dreta i amic íntim, Javier Ortega Smith, té efectes perniciosos en àmbit electoral per a Vox. Però no hi ha gairebé cap dubte que sí que en té el fet que el partit no hagi sumat per investir una presidenta de la dreta, fins i tot una a priori tan antagònica a ells com Guardiola, tot i que el 2023 van arribar malgrat tot a un acord de coalició.
L’optimisme que es respirava a Génova es va estendre també a Andalusia, on fins ara el president de la Junta, Juan Manuel Moreno, no podia observar sinó amb preocupació les vicissituds de l’inici del cicle electoral i, sobretot, l’enorme crescuda de Vox que podria amenaçar la seva majoria absoluta en les eleccions que tindran lloc al juny, en una data concreta encara per determinar. Que els d’Abascal, fins i tot millorant el seu resultat de fa quatre anys, no hagin arribat per exemple al 20% permet als populars andalusos mantenir la fe que poden mantenir l’històric èxit aconseguit en les eleccions del 2022.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues