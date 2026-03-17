El Govern perfila un primer paquet antiinflació amb rebaixes fiscals
I. G.
El Consell de Ministres aprovarà aquest divendres en una reunió extraordinària mesures per contenir el preu dels carburants i la llum, així com de protecció a les famílies vulnerables per assegurar la garantia de subministraments bàsics. Mesures estructurals per mitigar els efectes econòmics de la guerra a Orient que es combinaran amb altres de caràcter estructural, amb l'objecte de fomentar la sobirania energètica a través de l'aposta per les renovables. Des de l'àrea econòmica del Govern no descarten que les mesures es vagin modulant en funció de com evolucioni l'Índex de Preus de Consum (IPC).
Es rebutgen així incloure en aquest primer paquet algunes de les reivindicacions en les quals coincideixen els seus socis de l'arc esquerre, com la prohibició de desnonaments, la recuperació de l'impost a les energètiques o intervenir en el sector de l'alimentació. Mentre s'insisteix en la necessitat de mesures "quirúrgiques", des de Junts posen sobre la taula fins a una vintena de rebaixes fiscals i al PNB situen el focus en les ajudes a la indústria electrointensiva.
Les converses per assegurar el recolzament del Congrés al pla de Govern encara continuen obertes, tot i que formacions com Podem ja han avançat que els sembla insuficient el traslladat pels socialistes. Vox, per la seva banda, ja ha anticipat el seu vot en contra.
Carburants i llum
Les mesures per contenir el preu dels carburants se centraran en rebaixes fiscals, especialment en els sectors del transport, l’agricultura i la pesca. Es van descartar les bonificacions, com les desplegades després de la invasió russa a Ucraïna, quan es va aplicar una rebaixa de 20 cèntims en els preus de la gasolina i el dièsel, ja que els resultats no van ser els esperats.Els sindicats han reclamat així mateix un control més gran perquè les rebaixes fiscals no vagin a parar a engrossir els marges empresarials. En aquesta línia s’implantaran mecanismes antifrau. De moment encara no s’ha concretat quins impostos dels que s’inclouen en el preu final de gasolina i gasoil es pretenen tocar per contenir les pujades del preu final ni tampoc si s’aplicaran de manera generalitzada per a tota mena de combustibles i per a tots els consumidors.
Per mitigar l’impacte en la pujada de la llum es plantegen rebaixes de l’IVA. CCOO i la UGT van demanar que es tinguin en compte les rendes, evitant universalitzar les rebaixes.Està previst que el reial decret es compongui de quatre parts. La primera d’elles contindria mesures estructurals orientades a impulsar l’electrificació de l’economia i el desplegament de renovables per reduir la dependència del gas i el petroli. Les altres tres contindran mesures conjunturals. Les enfocades a reduir la fiscalitat dels serveis energètics, les relatives als carburants i les de protecció de col·lectius vulnerables com la prohibició de talls de subministraments.
