Província d’Osca
El poble fronterer històric entre Catalunya i Aragó que passa desapercebut: és el ‘preferit’ de Santiago Segura
És la localitat més al sud de la província d’Osca i està banyada pel ‘riu d’oli’
Luis Alloza
Aragó no seria el mateix sense els seus pobles on es mantenen vives les tradicions que a poc a poc s’han anat perdent a les ciutats. Saragossa, Osca i Terol compten amb algunes de les localitats més boniques de tot Espanya. Hi ha molts pobles que han aconseguit robar protagonisme a les capitals de província i cada cop són més els turistes que tenen a la seva agenda una visita planificada en algun moment de la seva vida a Albarracín, Alquézar, Aínsa o Sos del Rey Católico.
Hi ha alguns pobles que passen desapercebuts per la seva proximitat a una localitat de més pes demogràfic i econòmic. I és que tothom ha sentit a parlar o ha estat alguna vegada a Ejea de los Caballeros, Tarazona, Monzón, Alcañiz, Jaca o Fraga, però desconeix tot el seu entorn. A pocs quilòmetres de la frontera de Catalunya es troba Torrente de Cinca, un poble aragonès històric situat al mig d’un nexe de connexions que passa desapercebut malgrat el seu gran patrimoni monumental.
Torrente de Cinca és la localitat de la província d'Osca situada més al sud d’Aragó i pertany a la comarca del Bajo Cinca, limitant amb Fraga al nord i Mequinenza al sud. El Cinca i el Segre actuen com a frontera natural a l’est, ja que els dos rius s’uneixen a pocs quilòmetres de distància del nucli urbà de la localitat. Tal com expliquen des de l’Ajuntament, el riu Cinca ha exercit sempre com a principal artèria econòmica i dona nom al poble, que significa en àrab ‘riu d’oli’.
Un tren que mai no va arribar i la importància del carbó
La història de Torrente de Cinca es remunta als assentaments iberoromans propers a la via romana de Lleida a Saragossa i més tard van ser els musulmans els que es van establir en el seu emplaçament actual, on van construir el seu propi castell. Ramón Berenguer IV va reconquerir la localitat per als cristians gràcies a un exèrcit format per soldats catalans i aragonesos. La polèmica va sorgir més endavant, quan es van qüestionar per primera vegada els límits entre Aragó i Catalunya, i el riu Cinca era el marcador de la frontera. En un primer moment, Fraga es va considerar catalana perquè estava situada al marge esquerre del riu, mentre que Torrente sempre va ser considerat territori aragonès.
Ja al segle XX, Torrente de Cinca va veure com es projectava una línia de ferrocarril entre Lleida i Caspe amb parada a la localitat, però aquest projecte mai no va arribar a entrar en servei cap al 1930, malgrat haver-s’hi fet obres d’enginyeria. La localitat va créixer econòmicament gràcies a l’explotació de nombrosos jaciments miners de lignit al terme municipal. Tal com recorden des de l'ajuntament, en el moment més àlgid van arribar a funcionar fins a una dotzena de mines de carbó.
Torrente de Cinca compta amb diversos atractius monumentals que criden l’atenció del turista, com és el cas de l’Església de Santa María Magdalena. Aquest temple està situat al cor de la població i en destaca la portalada d’estil barroc xurrigueresc juntament amb el seu campanar de planta quadrada. L’ermita-monestir de San Salvador és un altre punt de gran interès, que té un pes importantíssim a la localitat. Aquest temple va ser abandonat durant molts anys fins que es va posar en marxa un ambiciós projecte de restauració per poder continuar venerant el sant.
Natura i restes àrabs
Poc o gairebé res no queda del castell de Torrente de Cinca, que va néixer als vessants de la muntanya sota la protecció d’aquesta estructura. Una altra arquitectura musulmana que encara es manté dreta a la zona és el pont aqüeducte de la Vall de Coss, situat a uns 20 metres d’altura. Altres edificis importants de la localitat oscenca són la Casa Ferrabrás, els safareigs municipals i el rellotge de sol en homenatge al reverend pare Don Manuel Cazador López, inventor d’un rellotge de sol de gran precisió.
Els voltants de Torrente de Cinca són completament oposats. A prop del Cinca hi trobem una arbreda de ribera amb un exuberant bosc de ribera amb arbres que poden arribar fins als 30 metres d’altura. Mentrestant, a la muntanya canvia completament el paisatge, amb camps erms i pocs exemplars d’ametllers com a únic arbre supervivent. A la zona s’hi poden trobar senglars i cérvols.
