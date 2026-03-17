Guerra al Pròxim Orient
Israel assegura haver matat Alí Larijaní, cap de Seguretat de l’Iran
L’home era considerat la figura més poderosa dins de la República Islàmica, i qui comandava l’esforç bèl·lic de Teheran contra Tel-Aviv i Washington
Adrià Rocha Cutiller
Israel ha assegurat aquest dimarts al matí haver aconseguit assassinar en un bombardeig Alí Larijaní, líder del Consell de Seguretat Nacional iranià. Larijaní era, segons els experts, l’home amb més poder al país persa després de la mort el 28 de febrer de l’antic líder suprem, l’aiatol·là Alí Khamenei. Khamenei va ser succeït pel seu fill, Mojtaba, un perfil amb menys importància política.
Israel ha assegurat, a més, que en el mateix bombardeig, ocorregut durant la matinada de dimarts, també ha aconseguit assassinar el líder de les forces paramilitars Basij, Gholamreza Soleimaní. Aquest grup és l’encarregat de reprimir brutalment qualsevol intent de manifestació a la República Islàmica.
"Larijaní i el comandant Basij han estat eliminats durant la nit, i s’han sumat al cap del nostre programa d’eliminació, Alí Khamenei, i a tots els altres membres de l’eix del mal. Tots són ara als pous de l’infern", ha declarat aquest dimarts el ministre de Defensa israelià, Yisrael Katz. L’Iran no ha confirmat la notícia.
Larijaní, en el passat, va ser cap negociador nuclear iranià, i era vist com una figura pragmàtica i d’un poder enorme dins dels cercles més influents de l’Iran. El seu nom, de fet, era un fix a les llistes d’experts i acadèmics que marcaven els perfils dins de Teheran amb els quals els Estats Units podrien negociar una sortida diplomàtica al conflicte.
La seva eliminació, si es confirma, seria un cop dur contra aquesta possibilitat, malgrat que durant la guerra, iniciada fa dues setmanes amb l’assassinat sorpresa de Khamenei pare i de part de la seva família, Larijaní s’havia mostrat dur i inflexible, publicant constantment missatges bel·licosos tant contra el president nord-americà, Donald Trump, com contra el primer ministre israelià, Benyamín Netanyahu.
Larijaní —matemàtic de professió— ha publicat després de l’anunci de Katz un missatge escrit a mà a la xarxa social X, en què envia condolences als marines iranians morts els últims dies. El missatge, tanmateix, no conté cap referència temporal, i no es pot entendre com una confirmació que l’home continua viu.
Figures restants
L’esforç de guerra iranià, actualment, és —o era— comandat tant per Larijaní com pel president del parlament iranià, Mohammed Bagher Ghalibaf, l’altra figura amb un gran poder dins del sistema persa actual. Ghalibaf, de l’ala més ultraconservadora i radical dins de la República Islàmica, era un dels homes forts del difunt Alí Khamenei.
"¡Pàtria o mort! Qualsevol agressió contra territori de les illes iranianes eliminarà tota forma de límit en els nostres atacs. Abandonarem tota contenció, i farem que el golf Pèrsic flueixi amb la sang dels invasors. I la sang dels soldats nord-americans serà responsabilitat personal de Trump", ha arribat a afirmar Ghalibaf els últims dies.
El president iranià, Mesud Pezeshkian, és una altra de les figures que encara es manté amb vida: l’home va aconseguir sobreviure a un intent d’assassinat per part d’Israel durant les primeres hores de bombardejos, el 28 de febrer. El gran dubte, tanmateix, és Mojtaba Khamenei, el nou líder suprem del país persa.
El seu estat de salut —els EUA han arribat a assegurar que està "desfigurat" i que "ningú l’ha vist", en paraules del mateix Trump— és una incògnita. Des de la seva elecció, l’Iran no n’ha publicat cap imatge ni cap missatge de veu.
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat