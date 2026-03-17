Israel fa servir el manual de Gaza al Líban
Amb gairebé el 15% del territori libanès sota ordres d’evacuació forçada i un milió de desplaçats, no paren de créixer els temors d’una ocupació i d’una ofensiva militar similar a la que va tenir lloc a l’enclavament palestí.
Andrea López-Tomàs
Hi ha una pregunta que ronda la ment de desenes de milers de libanesos des de fa dies. Es qüestionen a quin lloc anar, on anar a la recerca de seguretat. Els creixents atacs contra zones allunyades d'aquelles àrees amb més influència de Hezbol·là els revelen una nova realitat: al Líban ja no hi ha cap lloc segur. La població desplaçada, que arriba pràcticament al milió de persones, es refugia en hotels, edificis residencials o a la intempèrie. Allà també són bombardejats. Molts temen que aquests siguin els primers indicadors d'un panorama conegut no gaire lluny d'aquí. El que ha passat a la veïna Franja de Gaza estableix un perillós precedent sobre el que Israel pot arribar a fer a territori libanès.
L'estratègia no va canviar gaire. Des dels primers dies d'aquesta renovada ofensiva militar, l'Exèrcit israelià va exigir l'evacuació del sud del Líban i dels suburbis del sud del sud de Beirut. Gairebé el 15% del territori libanès està sota ordres de desallotjament forçat, cosa que va provocar el desplaçament de gairebé un milió de persones. Israel torna a posar en ús el manual perfeccionat a Gaza. Es comença per demanar a grans volums de població que es desplacin per, a continuació, bombardejar-los en refugis i ocupar la terra que han sigut obligats a deixar enrere. A mesura que passen els dies, aquestes ordres van arribant a més territori. Fins ara, el poble libanès va ser obligat a abandonar tota zona 40 quilòmetres al nord de la frontera amb Israel
En paral·lel, les declaracions dels líders israelians serveixen com a prova de les seves intencions. "Volien provocar-nos un infern, però us l'heu provocat a vosaltres mateixos", va declarar el ministre de Finances, Bezalel Smotrich, el 5 de març quan l'Exèrcit va exigir el desallotjament forçat de 700.000 persones als suburbis del sud de la capital. "Dahieh s'assemblarà a Khan Yunis", va afegir, equiparant aquesta àrea amb la ciutat de Gaza, que ha sigut completament arrasada. En els mitjans de comunicació israelians, el missatge va calant. "Hem d'actuar amb rapidesa i amb tota la força: ocupar el territori, expulsar tots els que viuen allà, destruir tot i convertir-lo en una zona de mort, és a dir, que ningú pugui moure's per allà", va declarar el general israelià retirat Uzi Dayan al Canal 14 israelià.
Ordres de desplaçament
"Respecte a la gazificació del Líban, Israel ocupa tàctiques diferents en aquesta escalada en comparació amb les que va utilitzar el 2023 i el 2024", declara David Wood, analista de l'International Crisis Group per al Líban, a aquest diari. Les ordres de desplaçament massives han arribat a diferents punts del territori, amb especial importància al sud del país. "En la guerra anterior, Israel es va centrar principalment en les comunitats de majoria xiïta, on al·legava que Hezbol·là ocultava armes, però aquesta vegada Israel no sembla distingir entre comunitats xiïtes i no xiïtes", afegeix. "Això podria indicar-nos que Israel està intentant crear zones d'amortiment o zones de seguretat al Líban completament desproveïdes de civils libanesos", alerta.
Des del principi de l'ofensiva israeliana, diverses organitzacions de drets humans van alarmar sobre la possibilitat de repetició de la maquinària de devastació i mort imposada a Gaza. "El que estem presenciant al Líban és l'extensió inconfusible del manual militar israelià utilitzat a Gaza", va afirmar Steve Cutts, director executiu de Medical Aid for Palestinians (MAP). Això inclou "el càstig col·lectiu, el desplaçament forçat i l'atemorització deliberada de poblacions civils". Una dotzena d'experts de les Nacions Unides van expressar els seus temors. "Estem alarmats davant la perspectiva que el tipus de destrucció i violència a gran escala vista a Gaza pugui estendre's a l'Iran, el Líban i altres països de la regió, un escenari terrible que enfonsaria encara més el món en un abisme moral i legal, amb conseqüències devastadores per a la gent de la regió i més enllà".
