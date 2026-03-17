L’alt tribunal valencià rebutja investigar Mazón al no apreciar delicte
Els magistrats prenen la decisió per unanimitat / Consideren que la llei no atribueix a l’expresident competències en emergències
Laura Ballester
El possible viacrucis judicial de l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón, actualment diputat a les Corts Valencianes, va frenar ahir en sec al decidir el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) arxivar l’exposició raonada presentada el 24 de febrer contra l’excap del Consell per la jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja. El ple de la sala civil i Penal del TSJCV va acordar l’arxivament de la causa sol·licitada contra Carlos Mazón, per unanimitat dels cinc magistrats.
"Aquest òrgan no es pot declarar competent per conèixer dels fets informats en l’exposició raonada i que tindrien com a responsable el senyor [Carlos] Mazón Guixot en tant que diputat de les Corts Valencianes [...] al no presentar els fets descrits un fonament sòlid i objectiu de revestir caràcter de delicte", assenyalen els magistrats.
La decisió no suposa cap baló d’oxigen per als dos investigats en la causa de la dana, l’exconsellera Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències, Emilio Aergüeso, ja que no es pronuncia sobre els detalls que els afecten tots dos. Però sí que suposa un alleujament per a Mazón ja que el TSJCV no veu delicte en la seva actuació del 29 d’octubre del 2024 ni per acció, ni per omissió, com apuntava la jutge de la dana i la secció segona de l’Audiència de València. Una decisió que els magistrats basen en el fet que la legislació d’emergències "en cap cas atribueix competència específica en matèria de protecció civil i de gestió d’emergències al president de la Generalitat".
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat
- Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat
- Un nou reglament prohibeix la pesca al llac de l'Agulla de Manresa