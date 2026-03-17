L’alt tribunal valencià rebutja investigar Mazón al no apreciar delicte

Els magistrats prenen la decisió per unanimitat / Consideren que la llei no atribueix a l’expresident competències en emergències

Laura Ballester

València

El possible viacrucis judicial de l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón, actualment diputat a les Corts Valencianes, va frenar ahir en sec al decidir el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) arxivar l’exposició raonada presentada el 24 de febrer contra l’excap del Consell per la jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja. El ple de la sala civil i Penal del TSJCV va acordar l’arxivament de la causa sol·licitada contra Carlos Mazón, per unanimitat dels cinc magistrats.

"Aquest òrgan no es pot declarar competent per conèixer dels fets informats en l’exposició raonada i que tindrien com a responsable el senyor [Carlos] Mazón Guixot en tant que diputat de les Corts Valencianes [...] al no presentar els fets descrits un fonament sòlid i objectiu de revestir caràcter de delicte", assenyalen els magistrats.

La decisió no suposa cap baló d’oxigen per als dos investigats en la causa de la dana, l’exconsellera Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències, Emilio Aergüeso, ja que no es pronuncia sobre els detalls que els afecten tots dos. Però sí que suposa un alleujament per a Mazón ja que el TSJCV no veu delicte en la seva actuació del 29 d’octubre del 2024 ni per acció, ni per omissió, com apuntava la jutge de la dana i la secció segona de l’Audiència de València. Una decisió que els magistrats basen en el fet que la legislació d’emergències "en cap cas atribueix competència específica en matèria de protecció civil i de gestió d’emergències al president de la Generalitat".

Calendari de la declaració de la renda 2025: totes les dates clau per presentar-la el 2026

Monell Advocats: referents en dret de família a Catalunya

Manresa presumeix d'un programa innovador per reforçar la memòria

Marcel Gros, pallasso manresà: «no em vull posar límits»

Sant Vicenç no farà el canvi de sistema de recollida de residus fins al 2027: «Cap dels dos models que tenim sobre la taula és una gran opció»

L'Adreçador del 17 de març del 2026, per Galdric Sala

Vuit fotògrafes de Foto Art exposen al vestíbul de Sant Joan de Déu

La batalla per l'Eix del Llobregat al Berguedà: fa 25 anys una votació secreta ho va empatar tot

