L’esquerra francesa, amb el dilema de pactar o permetre l’avenç de l’extrema dreta
Els partits miraran de teixir acords abans de la segona volta de diumenge
Leticia Fuentes
L'avenç dels extrems i la resistència del socialisme a les grans ciutats van definir el balanç de la primera volta de les eleccions municipals a França. Els resultats, no obstant, no són definitius; aquells que no han aconseguit la majoria en la primera volta s'hauran d'enfrontar als seus rivals en una segona volta, que se celebrarà diumenge vinent 22 de març. Set dies decisius en què els partits provaran de teixir pactes, aliances i noves estratègies capaces d'inclinar la balança.
El president d'Agrupació Nacional (RN, en les seves sigles en francès), Jordan Bardella, va ser dels primers a iniciar aquesta carrera i no va tardar a allargar la mà "a les llistes de dreta sinceres" la mateixa nit electoral. El mateix va fer La França Insubmisa, que va cridar a constituir "un front antifeixista" contra la dreta i extrema dreta, al qual s'afegiria el recolzament dels ecologistes.
El Partit Socialista, no obstant, va optar per tancar la porta a una aliança amb els extrems: "No hi haurà acord nacional entre el Partit Socialista i La França Insubmisa", va sentenciar el líder d'aquesta formació, Olivier Faure. Segons el seu parer, davant l'enfonsament del macronisme i la complicitat de la dreta moderada, "només l'esquerra (moderada) està en condicions d'aturar l'extrema dreta" que "continua progressant" camí cap al palau de l'Elisi en les pròximes presidencials del 2027. Davant aquesta rigidesa, la pregunta és inevitable: ¿França tornarà a tenir un Nou Front Popular capaç de frenar l'avenç de l'extrema dreta?
A petita escala
Les esquerres s'enfronten a un dilema: malgrat la falta d'una aliança nacional i de la negativa de Faure a arribar a acords, a la pràctica i a petita escala comencen a emergir alguns acords. A Tolosa, la quarta ciutat més gran del país, els candidats de La França Insubmisa i del Partit Socialista-Verde van anunciar aquest dilluns una "llista conjunta". També a Lió, la llista encapçalada per l'alcalde ecologista Grégory Doucet s'afegirà als insubmissos en la segona volta d'aquestes municipals per combatre l'expresident de l'Olympique Lyonnais (OL), Jean-Michel Aulas, que va qualificar aquest possible escenari d'una "aliança vergonyosa".
A Lilla i Nantes no es queden enrere en el joc de les aliances. L'alcaldessa de Nantes, Johanna Rolland, sempre ha defensat la seva postura anti-LFI, però la necessitat d'establir un cordó sanitari contra Els Republicans, ha fet que aquest dilluns reconsideri la seva postura i se sent a la taula de negociacions amb el partit de Jean-Luc Mélenchon.
