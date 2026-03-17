El PSOE demana als partits a la seva esquerra que "unifiquin forces"
Els socialistes continuen esperonant la por de Vox després dels bloquejos autonòmics
Luis Ángel Sanz
El PSOE valora molt positivament els seus resultats en les eleccions de Castella i Lleó – on ha pujat en vots i escons –, però està molt preocupat per la pràctica desaparició de l'espai polític a la seva esquerra. La divisió en diverses llistes de Podem i Sumar-Izquierda Unida en aquesta comunitat autònoma s'ha saldat finalment amb la sortida de tots ells de les Corts regionals. A Valladolid no hi haurà cap partit amb representació a l'esquerra dels socialistes.
Al terme de l'Executiva federal del PSOE d'aquest dilluns, que ha presidit Pedro Sánchez, la portaveu del partit, Montse Mïnguez, ha asseverat que "l'esquerra de l'esquerra necessita una reflexió" i ha expressat que "tant de bo es generi aquest debat sobre unificar les forces a l'esquerra del PSOE". Els socialistes no sumen amb cap força política perquè, tot i que la representació del partit creixi, com ha passat el 15 de març a Castella i Lleó, no tenen ningú a la seva esquerra per poder sumar i acostar-se al PP i a Vox.
"L'esquerra de l'esquerra necessita una reflexió", ha assegurat Mínguez a preguntes dels periodistes, "i ho estem veient en tots aquests processos electorals. Tant de bo es generi aquest debat per unificar les forces a l'esquerra del PSOE, tot i que evidentment els correspon a ells fer aquesta lectura".
La cúpula socialista entén que el plantejament de Gabriel Rufián va tenir efectes molt positius perquè "va agitar el vesper" i "posa les bases perquè aquests partits obrin aquesta reflexió". Però consideren que no és suficient. "Ja l'espai a l'esquerra està minvant bastant perquè a sobre la divisió d'aquest en diverses llistes li posi el cop de gràcia", expliquen des de l'Executiva a EL PERIÓDICO. El PSOE lamenta en especial l'entossudiment de Podem, que fins al moment ha rebutjat qualsevol entesa amb l'espai que fins ara liderava Yolanda Díaz. I esperen que les repetites patacades electorals facin pensar el partit de Ione Belarra a canviar d'estratègia.
"Votar el PP porta al bloqueig"
Montse Mínguez va assenyalar que a l'Executiva s'ha posat de manifest que "votar el PP porta al bloqueig" perquè sempre depèn de Vox i això és font d'"inestabilitat" en totes les comunitats autònomes, com ha passat a Extremadura, Aragó o ara Castella i Lleó. Així es va preguntar quina comunitat "sacrificarà" el PP primer davant Santiago Abascal.
Els socialistes continuaran esperonant la por de Vox com a element dinamitzador del seu propi vot i pensen esprémer al màxim les negociacions del PP amb l'extrema dreta per erigir-se com "l'única alternativa" a l'aliança de "la dreta i la ultradreta". De fet, Mínguez es va preguntar en la roda de premsa posterior a l'Executiva "a veure qui és el candidat autonòmic del PP que es plega abans davant Santiago Abascal", perquè "aquests pactes no són gratis i es carreguen sempre els drets dels ciutadans".
