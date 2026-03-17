El Rei admet ara que en la conquesta d’Amèrica hi va haver "molt abús"
La presidenta Sheinbaum va demanar per carta a Felip VI que vagi a l’Uruguai-Espanya del Mundial que es jugarà a Guadalajara
Pilar Santos
Felip VI va fer ahir un gest per mitigar el malestar que el Govern de Mèxic ha mostrat de manera cíclica sobre el suposat menyspreu de les autoritats espanyoles davant els excessos comesos en la conquesta d’Amèrica. En una visita a una exposició d’art indígena al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, el Rei va afirmar que "hi va haver molt abús" en la colonització del continent. La Zarzuela no havia informat prèviament la premsa d’aquesta activitat del cap d’Estat i va distribuir el vídeo amb les seves paraules a les xarxes socials al cap d’unes hores.
L’afirmació té la seva importància en l’aspecte diplomàtic, però el Rei no ha demanat perdó, com li va arribar a exigir per carta el 2019 Andrés Manuel López Obrador, president abans de Claudia Sheinbaum, l’actual líder del país. Felip VI no ha anat més enllà del que va fer, ja l’octubre de l’any passat, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, quan aquest va reconèixer "la injustícia i el dolor" causats "als pobles originaris mexicans". Segons van informar fonts diplomàtiques espanyoles, les paraules del Rei cal entendre-les perquè es produeixen després que, a finals de febrer, arribés una carta de Sheinbaum convidant Felip VI que assisteixi a l’Uruguai-Espanya del Mundial de futbol que organitzen aquest any Mèxic, els EUA i el Canadà. Aquest partit entre les dues seleccions es disputarà a la ciutat mexicana de Guadalajara el 26 de juny. Serà l’última trobada de la primera fase i es preveu que sigui determinant per veure quin dels dos passa primer de grup. La resta d’encreuaments ja se celebraran als altres dos països.
Millorar la imatge
La missiva de Sheinbaum es va rebre molt pocs dies després de l’operació militar que va acabar, el 22 de febrer, amb la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, àlies el Mencho, líder del càrtel Jalisco Nueva Generación, el narcotraficant més buscat del país. Després d’aquesta mort, es va desencadenar una onada de violència que va preocupar el Govern mexicà i que està tenint un impacte directe en la reputació del país centreamericà, que es juga molt amb aquest campionat de futbol i que ha d’aprofitar per millorar la seva imatge.
La presència de Felip VI en el Mundial seria molt rellevant per transmetre una imatge de normalitat i escurçar el distanciament amb Sheinbaum: la política mexicana no el va convidar a la seva cerimònia d’investidura perquè no havia demanat perdó pels abusos de la Conquesta. En resposta, el Govern espanyol no va enviar cap representació com a mostra del malestar pel menysteniment al cap de l’Estat. En aquests moments, ni la presència del Rei ni la de cap altre membre de l’Executiu espanyol està confirmada en el Mundial. En tot cas, aquest episodi protagonitzat per Felip VI sí que facilitarà l’assistència de qualsevol representant del Govern o la seva pròpia. Durant la visita per l’exposició La mujer en el México indígena, el Monarca va afirmar ahir que hi va haver "molt abús" en la conquesta d’Amèrica i que, quan s’estudia la història des del punt de vista d’avui dia, el resultat no és positiu. "Òbviament no poden fer-nos sentir orgullosos", va assenyalar, tot i que va indicar que aquests episodis s’han d’analitzar en el seu just context.
