Sheinbaum veu en les paraules del Rei “un gest d’acostament”, però “no és tot el que hauríem volgut”.
Agències
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha reconegut el «gest d’acostament» que va fer el rei Felip VI en reconèixer que hi va haver «molt abús» durant la Conquesta d’Amèrica per part dels espanyols, però ha admès que no va ser tot el que li hauria agradat escoltar.
«És un acostament del Rei que reconeixem», ha dit Sheinbaum durant la seva roda de premsa diària en ser preguntada per les declaracions del monarca durant una exposició dedicada al paper de la dona indígena.
«No va ser tot el que hauríem volgut, però la veritat és que és un gest d’acostament» en el sentit del que havia vingut reclamant l’anterior president, Andrés Manuel López Obrador, de «reconeixement d’excessos, exterminis que hi va haver durant l’arribada dels espanyols».
L’acostament del Rei
El rei d’Espanya, Felip VI, va reconèixer aquest dilluns que hi va haver «molt abús» durant la conquesta espanyola d’Amèrica, en la seva primera referència a aquest tema que ha causat tensions amb Mèxic, el Govern del qual ha exigit disculpes a la Corona espanyola. El cap d’Estat va pronunciar les seves paraules en una conversa amb altres autoritats, entre elles l’ambaixador de Mèxic a Espanya, durant una visita a l’exposició titulada «La dona en el Mèxic indígena» al madrileny Museu Arqueològic Nacional, segons un vídeo editat i publicat per la Casa Reial a X.
«Els Reis Catòlics, la reina Isabel amb les seves directrius, les Lleis d’Índies», van tenir «un afany de protecció» cap als indígenes, però «després la realitat fa que no es compleixi com es pretén i hi ha molt abús», va afirmar Felip VI segons s’observa en el vídeo.
El monarca va parlar de la necessitat de conèixer la història malgrat que hi hagi situacions que «no poden fer-nos sentir orgullosos». «Hi ha coses que després, quan les estudiem, les coneixem, dius: “Bé, en el nostre criteri d’avui dia, amb els nostres valors, doncs òbviament no poden fer-nos sentir orgullosos”», va assenyalar.
«Però cal conèixer-les i en el seu just context, no amb un presentisme moral excessiu, sinó amb una anàlisi objectiva i rigorosa» per «treure’n lliçons», va apuntar el Rei. Felip també va admetre «controvèrsies morals i ètiques pel que fa a com s’exerceix el poder des del primer dia» de la Conquesta.
El Govern subscriu les paraules del Rei
La ministra portaveu, Elma Saiz, ha assegurat aquest dimarts que el Govern subscriu «al 100%» les paraules del Rei en què reconeixia que hi va haver «molt abús» durant la conquesta d’Amèrica i assegurava que «hi ha coses que, avui dia, no poden fer-nos sentir orgullosos».
Així ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en ser preguntada per les paraules del Rei, en concret si és una postura pactada entre la Zarzuela i la Moncloa, i si això pot facilitar la presència de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a la Cimera Iberoamericana de Madrid.
La portaveu ha assenyalat que el Govern va ser informat de les seves paraules i les subscriu al 100% i, sobre la segona pregunta, ha comentat que desitja que sigui una cimera «al màxim nivell» i que compti «amb la major participació possible de líders internacionals», donada la importància i el context actual.
També s’ha referit a les declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en què qualificava de «disbarat» fer ara, al segle XXI, un examen del que va ser l’actuació espanyola durant la conquesta d’Amèrica al segle XV.
Sobre aquest assumpte, Elma Saiz ha dit que «amb aquestes declaracions el que ha fet Feijóo és deixar avui (Santiago) Abascal a la seva esquerra en aquesta deriva ultra» que, al seu parer, està tenint el líder del PP. Ha criticat que, a més de «negar la història», Núñez Feijóo estigui «abraçant posicions ultras negacionistes, passant per sobre fins i tot de les institucions».
