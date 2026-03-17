Un sindicat vol que s’investiguin 5 professionals d’Adif i dues empreses més
PILAR COBOS
El sindicat ferroviari Alferro sol·licita al Tribunal de Instància de Montoro que investigui cinc professionals d’Adif, Ayesa (enginyeria) i Maquisaba (constructora) per la seva suposada participació en l’execució de les soldadures que s’investiguen com a possible origen de la tragèdia d’Adamuz, que va provocar 46 víctimes mortals. En un escrit, qüestiona que Adif hagi aclarit ara l’Informe de soldadures aluminotèrmiques del PB d’Adamuz, datat en els mesos de maig i juny del 2025. Segons argumenta, l’administrador hauria corregit la informació sobre la duresa de l’acer utilitzat en un soldadura, ubicada al costat de l’origen del descarrilament, per demostrar que complia la normativa.
La ruptura d’un raïl i d’una junta van provocar, suposadament, la sortida de via de tres vagons de l’Iryo, que van col·lidir amb un Alvia que circulava en sentit contrari. En l’actualitat, s’investiguen les causes i Alferro recorda que una de les hipòtesis és l’existència d’una soldadura defectuosa.
"Actuació irresponsable"
Segons l’opinió del sindicat, la informació facilitada per l’administrador al jutjat "posa en relleu l’actuació irresponsable d’Adif, denunciada per la Policia Judicial en el seu ofici del 7 de febrer del 2026, donant compte com el dia 22 de gener del 2026 (quatre dies després de l’accident) l’encarregat de la base de manteniment d’Adif a Hornachuelos rep ordre verbal del cap d’àrea perquè es retiressin els cupons de guies, entre els quals hi ha soldadures, i el seu trasllat a la base de manteniment de l’AVE, havent realitzat assajos de duresa en les esmentades guies, entre les quals es trobaven les que pretenia analitzar la CIAF (Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris)".
Alferro planteja al jutjat el desenvolupament de proves noves per aclarir aquesta catàstrofe de l’alta velocitat. El sindicat demana analitzar al laboratori quatre mostres de soldadura.
