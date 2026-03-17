Trump es queda sol després de collar l’OTAN per tal que s’involucri a Ormuz
Cap país s’ha compromès, per ara, a enviar vaixells de guerra per ajudar a reobrir el pas de l’estret / "No necessitem ningú", declara el líder dels EUA, mentre carrega contra els seus aliats
Ricardo Mir de Francia
La convulsa relació que Donald Trump manté amb l’OTAN s’enfronta a una nova prova de foc. El president dels Estats Units va assegurar diumenge que a l’Aliança Atlàntica l’espera "un futur molt dolent" si els seus aliats es neguen a ajudar militarment Washington en la reobertura de l’estret d’Ormuz, pel qual transita prop del 20% del petroli i el gas liquat mundial. El tancament intermitent d’aquest pas estratègic ha sigut una de les mesures adoptades per l’Iran en resposta a l’agressió militar llançada pels EUA i Israel contra el seu territori fa una mica més de dues setmanes. Però de moment les pressions de Trump no han fet efecte. Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea van rebutjar ahir l’enviament de vaixells de guerra a la regió, la mateixa resposta d’altres aliats nord-americans, com el Japó i Austràlia.
El tancament de l’estret era més que previsible, tret de per a l’Administració de Trump, que va subestimar l’impacte que podia tenir sobre l’economia mundial dies abans de llançar el seu assalt junt amb Israel. Des d’aleshores, els preus del petroli s’han disparat per sobre dels 100 dòlars el barril, els més alts des de la invasió russa d’Ucraïna el 2022. No només per la pertorbació del tràfic marítim, que afecta també altres mercaderies, sinó també per la caiguda de la producció regional, com a conseqüència dels atacs iranians contra les refineries i pous dels seus veïns àrabs del Golf. La por que l’augment del preu dels hidrocarburs danyi el creixement global recorre el món des d’aleshores.
Ara el mateix Trump, que es va negar a informar els seus aliats abans de l’assalt o a buscar un mínim de legitimitat per a la seva campanya militar a les Nacions Unides vol que siguin altres els que arreglin la barrabassada de les seves accions. "És lògic que els que es beneficien de l’estret ajudin a garantir que no passi res dolent allà", va dir diumenge passat en una entrevista al Financial Times. "Si no hi ha resposta o és una resposta negativa, serà molt dolent per al futur de l’OTAN". Poc abans havia expressat la seva confiança que la Xina, França, el Japó, el Regne Unit o Corea del Sud enviessin "bucs de guerra" a l’estret per escortar els mercants. "¿Per què protegim països que no ens protegeixen a nosaltres? Sempre he sentit que aquesta és la debilitat de l’OTAN", va insistir ahir. El que no va dir és que l’única vegada que s’ha activat la defensa col·lectiva va ser per protegir els EUA després dels atemptats de l’11S el 2001.
No obstant, cap país s’ha compromès a enviar forces navals a la regió, cosa que suposaria la seva entrada directa en el conflicte. La Comissió Europea va expressar el seu interès a reobrir l’estret, però no sense remarcar que Ormuz està "fora de l’àmbit d’actuació de l’OTAN". "Mentre la guerra continuï, no participarem amb mitjans militars per garantir la llibertat de navegació a l’estret d’Ormuz", va dir el canceller alemany, Friedrich Merz. "Sempre ha estat clar que aquesta guerra no és una qüestió de l’OTAN", va afegir l’alemany.
Prioritzar la solució negociada
La mateixa OTAN tampoc va donar senyals que estigui a punt per involucrar-se en la guerra. "Els aliats ja han fet un pas endavant per proporcionar seguretat addicional al Mediterrani. Som conscients que alguns aliats individuals estan parlant amb els EUA sobre què més podrien fer, també en el context de la seguretat a l’estret d’Ormuz", va afirmar un portaveu de l’Aliança Atlàntica. La preferència passa aparentment per buscar una solució negociada amb l’Iran, que ahir mateix va insistir que només atacarà barcos dels EUA, Israel i els seus aliats. Des del cap de setmana, de fet, almenys tres vaixells –dos dels quals indis– van aconseguir creuar l’estret després de coordinar-se amb Teheran.
També des del Regne Unit el seu primer ministre va reiterar que no es deixarà arrossegar a la guerra. No obstant, va assenyalar que treballa amb els seus aliats, també els europeus, "per elaborar un pla col·lectiu i viable que serveixi per restablir la llibertat de navegació a la regió i reduir l’impacte econòmic", va dir Keith Starmer.
Davant totes aquestes reaccions, el president dels EUA va tornar a deixar en evidència les contradiccions i dificultats de la seva estratègia contra l’Iran. En unes declaracions a la premsa va arremetre amb duresa i agressivitat contra aliats que no estan responent a les seves trucades per cooperar a assegurar militarment l’estret d’Ormuz. En la mateixa compareixença, no obstant, va declarar: "No necessitem ningú. Som la nació més forta del món".
"Durant anys he dit que si els necessitàvem no hi serien", va dir el mandatari, queixant-se de la "protecció" que dona a aliats que, segons ell, queda sense compensació.
En la roda de premsa, Trump va assegurar que hi ha diverses nacions que sí que han accedit a col·laborar però es va negar a dir quines, i va prometre que el secretari d’estat, Marco Rubio, farà pública en algun moment una llista. El republicà va expressar també frustració amb Starmer, del Regne Unit, i va suggerir que després de parlar diumenge amb el president francès, Emmanuel Macron, pensa que "ajudarà".
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues