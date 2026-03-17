La UE advoca per mesures "específiques i temporals" davant la pujada de l’energia
Els ministres dels països membres debaten la manera d’abaixar la factura dels subministraments com a avantsala de la cimera de caps d’Estat
Sara Ledo
La Comissió Europea va defensar ahir que les mesures per protegir els consumidors de l'augment de les factures energètiques derivat del conflicte de l'Orient Mitjà han de ser "concretes i temporals". Així ho va apuntar el comissari d'Energia, Dan Jorgensen, a la seva sortida del consell d'energia de la Unió Europea, celebrat a Brussel·les, on els ministres del ram van intercanviar informació sobre les potencials mesures que activaran als seus països.
La trobada va ser una mena d'avantsala de la cimera de líders de la Unió Europea que tindrà lloc els dies 19 i 20 de març, on els caps d'Estat i de Govern abordaran les conseqüències geopolítiques i econòmiques de l'escalada militar al Pròxim Orient, inclòs el seu impacte en els preus de l'energia. "La situació a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre els preus de l'energia aporten noves pressions a les nostres vivendes i empreses, estem veient de quina manera podem fer baixar la factura energètica", va reconèixer Dan Jorgensen.
El comissari europeu va confirmar que la Comissió Europea elabora un paquet de mesures que inclourà accions "immediates per ajudar empreses i els ciutadans més vulnerables" i d'altres per cobrir situacions d'emergència. "Si la situació empitjora, hem d'estar preparats i protegir els nostres ciutadans i empreses", va dir Jorgensen.
En tercer lloc, el comissari va destacar la necessitat de "progressar en canvis estructurals" per "posar fi" a les vulnerabilitats europees i la seva exposició a "mercats globals i volàtils" a través de la revisió dels components de la factura energètica, en línia amb el Paquet d'Energia Ciutadana, presentat la setmana passada, amb el qual l'Executiu comunitari insta els estats membres a rebaixar els impostos i altres càrrecs de la factura de la llum.
"Una vegada més ens veiem sotmesos a una decisió existencial: o mercats globals i volàtils o prendre el control del nostre futur energètic. Per a mi l'elecció de viatge mai va estar més clara. Si realment volem que Europa deixi de ser receptor passiu dels preus dels mercats internacionals, necessitem més energia neta, més xarxes, més interconnexions internacionals, un mercat d'energia que funcioni bé i progressar també en l'electrificació", va advertir Jorgensen.
Drets d’emissió de CO2
El Govern italià va proposar fa una setmana suspendre el sistema de comerç de carboni de la Unió Europea (comerç de drets d'emissió de CO2 o ETS), que posa un preu a cada tona de diòxid de carboni (CO2) que emeten determinades indústries, perquè considera que penalitza les empreses del continent davant les seves competidores d'altres països.
Aquest sistema és la principal eina de la UE per reduir les seves emissions de CO2 i la seva possible revisió va topar amb l'oposició de països com Espanya. "Defensa total d'aquesta clau de volta que és el comerç de drets d'emissió de CO2 que s'ha demostrat que funciona, dona incentius als inversors i modernitza el nostre teixit productiu", va defensar a la seva arribada la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen.
En aquest debat, que continuarà en la cimera de caps d'Estat i de Govern a finals de setmana, la Comissió Europea defensa que el comerç de drets d'emissió de CO2 "funciona bé" tot i que obre la porta a canvis temporals. "No presentaré cap mesura. Però el que ens estem plantejant són solucions concretes i temporals. No volem torpedinar la consecució dels objectius a llarg termini. Està clar que tenim un mecanisme que estableix els preus de manera adequada. El sistema ETS funciona bé i aquesta és l'essència que aconseguirà que siguem independents i es redueixin els preus. Totes les mesures han de ser específiques i a curt termini", ha afegit Dan Jorgensen.
