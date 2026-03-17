Vox vol governar a Aragó, Extremadura i Castella i Lleó
Abascal assegura que el seu partit entrarà en els executius autonòmics i acusa Feijóo de "fer la traveta" a la negociació
Miguel Ángel Rodríguez
"Governarem a les tres regions", va asseverar Santiago Abascal sobre les negociacions a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, on van aconseguir el diumenge 14 escons, un més dels que tenien, i tornen a ser necessaris perquè el candidat del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sigui investit president. El líder de Vox va deixar clar que abans de parlar de càrrecs caldrà tancar una negociació programàtica als tres territoris. Una tasca a la qual, segons va dir, està "fent la traveta" el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, des de la seu de Génova 13. Abascal va avisar els populars que si no arriben a una entesa només els quedaran dues opcions: o buscar el suport del PSOE o la repetició electoral.
"Fins ara ens trobem amb les travetes de Génova 13, més entossudits a fer un relat del bloqueig que a entaular una negociació seriosa", va denunciar Abascal durant una roda de premsa a la seu nacional de Vox. A més, va deixar clara la seva desconfiança cap als populars, assegurant que la recerca d'un acord programàtic haurà d'anar acompanyada de "terminis de compliment" i "garanties". "Quan es negocia amb el PP cal actuar d'aquesta manera, tal com hem après en els últims anys", va asseverar.
Amb el 3 de maig com a data límit per tancar un pacte a Extremadura i amb Aragó i Castella i Lleó com a següents escenaris, Abascal va ser taxatiu a l'assegurar que buscaran "uns governs que reflecteixin el resultat de les urnes" en l'àmbit programàtic. "Poden estar segurs que ens entregarem a aquesta tasca sense parar, amb una negociació seriosa, entre partits i persones adultes, que estarà basada en les mesures concretes", va dir. "Abans de parlar d'un govern de coalició volem una negociació, mesura a mesura, amb garanties i terminis de compliment", va repetir.
Buscar mesures
¿Quines serien aquestes garanties? El mateix Abascal va fer broma que buscaran les fórmules adequades, ja sigui "davant notari, amb penalitzacions..." o sent ells mateixos els qui ocupin les conselleries necessàries per complir el que s'hagi pactat. Així, va resumir de manera concisa quina és la seva postura de cara a la negociació amb els conservadors: "On hi hagi possibilitat de programa de govern, hi haurà governs de coalició; on no hi hagi possibilitats de programa de govern, doncs serà perquè hi ha govern amb el Partit Socialista o perquè decideixen convocar les eleccions una altra vegada".
Amb tot això, Abascal va assegurar que el seu partit afrontarà les negociacions "sense pressa, però sense pausa" per dilucidar si és possible arribar a un acord amb els populars i va deixar entreveure els problemes que van tenir en els governs autonòmics. Va ser el juliol del 2024 quan Abascal va donar per trencats els executius de Castella i Lleó, Aragó, la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana i va retirar el seu suport al de les Balears per recolzar el repartiment de menors migrants provinents de les Canàries.
A més, davant les preguntes dels periodistes, va fer broma amb les diferents posicions que conviuen dins del PP: "¿Li pregunto qui és el PP? ¿Qui és el PP? ¿El senyor Núñez Feijóo, que diu que hem de governar amb ells, que no podem estar fora dels governs? ¿El senyor Aznar, que diu que som un partit populista com Podem? ¿El senyor Rajoy, que s'ha passejat per Castella i Lleó dient-nos extremistes després d'arribar a l'extrem de trair una majoria absoluta? ¿El senyor Mañueco, que ens ha acusat de voler llançar éssers humans al mar?"
Bons resultats
Havent aconseguit 14 procuradors a les Corts de Castella i Lleó, un més dels que van obtenir el 2022, Abascal va reivindicar que la seva formació "ha tornat a trencar el sostre electoral". No obstant, la formació d'extrema dreta confiava a superar el 20% dels vots i, finalment, en va obtenir un 18,9%. Davant dels que apunten a un possible estancament de Vox, va dir que el partit "no ha tocat sostre", però que n'hi ha molts que fa anys que preconitzen la mort de Vox.
Subscriu-te per seguir llegint
