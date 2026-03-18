Afganistan
Almenys 400 morts en el bombardeig d’un hospital de Kabul
Adrià Rocha Cutiller
Almenys 400 persones van morir en un bombardeig del Pakistan dilluns a la nit contra un hospital de Kabul, la capital afganesa, segons van anunciar ahir els talibans de l’Afganistan, en el poder al país centreasiàtic des de l’estiu del 2021.Almenys 400 persones van morir en un bombardeig del Pakistan durant la nit d’aquest dilluns contra un hospital de Kabul, la capital afganesa, segons han anunciat aquest dimarts al matí els talibans de l’Afganistan, en el poder al país centreasiàtic des de l’estiu del 2021. L’Afganistan i el Pakistan estan en guerra i hi ha combats fronterers des de mitjans del mes passat. L’hospital atacat era un centre de rehabilitació per a consumidors de drogues, i l’atac, segons testimonis, va passar contra diversos edificis de pacients, els ocupants del qual tornaven a l’hospital després de les pregàries nocturnes. "Tot el lloc es va incendiar ràpidament. Els meus companys es van cremar. No vaig poder salvar ningú", va dir l’Ahmad, un afganès de 50 anys.
