Anàlisi
‘Aquesta no és la nostra guerra’
La majoria dels governs europeus donen l’esquena a Trump en el conflicte amb l’Iran i el president espanyol obté una popularitat sense precedents.
Ernesto Ekaizer
"Som un imperi i quan actuem creem la nostra pròpia realitat. I quan vostès estudien aquesta realitat nosaltres tornarem a actuar. Nosaltres som actors i vostès es limitaran a estudiar el que fem." Karl Rove, assessor de Bush, Casa Blanca, 2003
Abans d’asseure’m a escriure vaig trucar aquest dimarts a Mariano Barroso (Barcelona, 1959), director, guionista i productor de cine.
–Mariano, ¿què diria el teu germà Miguel?
–No et creguis que no m’ho pregunto
Miguel Barroso, periodista, exsecretari d’Estat i assessor de diversos presidents socialistes, va morir fa una mica més de dos anys, el 13 de gener del 2024, quan tornava d’un dels seus freqüents viatges a l’Havana, va aconsellar al president Pedro Sánchez avançar sis mesos les eleccions generals del 2023, després de la patacada del PSOE en les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig del 2023. Sánchez va anunciar l’endemà, el 29 de maig, la dissolució de les Corts Generals i la cita amb les urnes per al 23 de juliol del 2023. Tots dos, Mariano i jo, sabem que el seu germà va ser clau en el desenllaç que ha permès a Sánchez governar una nova legislatura, contra tot pronòstic.
Aquests dies, quan la majoria dels governs europeus donen l’esquena a Donald Trump (Aquesta no és la nostra guerra, va titular The New York Times amb la resposta d’Europa a l’ajuda que va ser sol·licitada per Trump) en la guerra de l’Iran, el president espanyol ha aconseguit una popularitat sense precedents al món, entre altres coses per les diatribes i les amenaces del president nord-americà.
Aquesta posició del Govern espanyol, des del 28 de febrer, va seguir la seva actitud en la guerra de Gaza, primer amb la denúncia de la matança de civils palestins per l’Exèrcit israelià fins, més tard, la condemna del genocidi palestí.
En termes internacionals, per tant, Sánchez passa per una etapa pròspera. Dominique de Villepin, el ministre d’Afers Exteriors francès que va denunciar el març del 2003 la guerra de l’Iraq a les Nacions Unides, se sent ara tan identificat amb Sánchez en la guerra de l’Iran, que el 9 de març va declarar: "Pedro Sánchez és l’únic que està salvant l’honor d’Europa".
Si fos per això, si Sánchez considerés la situació ideal per anticipar eleccions –com li va recomanar Barroso el maig del 2023–, pocs dubtes ofereix el calendari. Vaja, aprofitar la polarització –el recolzament del PP i Vox a les "democràcies liberals sense matisos" en guerra (Alberto Núñez Feijóo, 1 de març del 2026) – i fer una campanya pel vot útil al PSOE amb la guerra de l’Iran al frontispici.
Eleccions generals
Una vegada convocades les eleccions a Andalusia, Sánchez podria citar per al mateix dia previsiblement del juny les eleccions generals. Això permetria en teoria dissoldre les andaluses en les generals i difuminar la debilitat de la candidata socialista María Jesús Montero.
Mariano Barroso no sap què diria el seu germà Miguel, tampoc jo ho apunto. Tampoc és possible conèixer què donarà de si la guerra de l’Iran i el golf Pèrsic, tot i que és fàcil predir que la seva durada serà molt més gran i les seves conseqüències més devastadores davant el cop previst per Trump i Benjamin Netanyahu.
Els que han decidit embarcar-s’hi, després de donar suport al cop a Veneçuela, com Feijóo, Santiago Abascal i Isabel Díaz Ayuso, amb diferent grau d’entusiasme, tindran en compte –potser no els importi– que el barco de guerra americà té com a destinació pròxima, després de l’Iran, el port de l’Havana, on Trump acaba de dir que pot fer el que vulgui amb Cuba.
Sánchez ha dit moltes coses –que no tenia per què dir– i ha fet exactament el contrari tots aquests anys. Convocar eleccions anticipades amb l’ardor de la guerra de l’Iran i el golf Pèrsic seria una mostra que fa una vegada més el contrari del que ha dit. I sobretot d’oportunisme enmig de la crispació i incertesa.
París bé val una missa, se sol dir per establir prioritats. La seva popularitat internacional podria ser l’incentiu per fer les eleccions enmig de la foguera del Pròxim Orient i, en cas de perdre-les, aprofitar qualsevol de les portes que se li han obert en diferents institucions del món. Però es dona la circumstància que vol ser el candidat del PSOE. Per tant, no es tracta d’una croada personal. El lògic és seguir el GPS traçat. És a dir, que el PP i Vox formin els seus governs autonòmics (Extremadura, Aragó i Castella i Lleó) i fer el cor fort a Andalusia.
En el període posterior a la formació d’aquests governs i davant les conseqüències de la guerra a l’Iran i el golf Pèrsic, que els ciutadans, com diu un alt càrrec del Govern, "s’assabentin de les conseqüències" i anar a les eleccions generals no amb allò que diu ¡que ve el llop!, sinó amb els llops governant gairebé un any.
