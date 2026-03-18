Nou escenari
Els Comuns exigeixen al Govern renegociar el pacte de pressupostos
Albiach pacta amb l'Executiu incloure els seus acords previs, com les ajudes al lloguer i les beques menjador, en el suplement de crèdit
Gisela Boada
Els Comuns ja s'havien avançat a un possible fracàs dels pressupostos, com s'ha materialitzat aquest dimecres amb la retirada del projecte de llei per part del Govern, i han pactat amb Salvador Illa que tots els acords segellats per garantir els seus sis vots del bloc d'investidura s'incloguin en el suplement de crèdit que l'Executiu aprovarà dijous. Són, per exemple, les ajudes al lloguer, les beques per als menjadors escolars, el reforç de la plantilla educativa o duplicar la inversió en la llei de barris.
Ambdues parts van arribar a un acord per donar llum verda a aquests comptes públics fa just un mes, però el context internacional, marcat per la guerra de l'Iran, ha canviat i també les seves exigències a uns futurs pressupostos, que el Govern manté que vol presentar. Per això, els Comuns, a més d'exigir que tots aquests acords s'incloguin en el suplement de crèdit com a condició per donar el seu 'sí' a aquesta injecció de recursos, reclamen a Illa "actualitzar" el seu pacte de cara a uns nous pressupostos que, segons PSC i ERC, es preveu aprovar abans de l'estiu.
"Pressupostos d'investidura"
El partit liderat per Albiach al Parlament no només considera que la inflació derivada del context bèl·lic requereix una renegociació, sinó que el fet que els pressupostos de 2026 arribin tan tard els converteix directament en uns "pressupostos d'investidura", per la qual cosa veuen necessari incloure "mesures per a 2026 i 2027". "Si finalment hi ha acord, no seran pressupostos de 2026, seran d'investidura", ha declarat en una roda de premsa al Parlament.
Per als Comuns, l'anunci de la retirada del projecte de pressupostos, fruit de la manca de suports per part d'ERC, "no és una bona notícia", tot i que Albiach ha reconegut que "no és la pitjor". "Van tard i no hi ha res garantit; tot són futuribles i dona una imatge de debilitat al bloc d'investidura, però almenys no s'ha trencat res", ha afegit. Un escenari, ha lamentat Albiach, que pot desgastar els votants. "Fa que la gent es cansi i es pregunti per què val la pena votar", ha apuntat, després de titllar d'"espectacle" la posada en escena de l'Executiu i ERC en aquests últims dies de negociació.
"Els embolics entre el Govern i ERC m'interessen més aviat poc, el que vull són solucions", s'ha sincerat la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, que sí que ha demanat a ambdues parts que treballin perquè Catalunya tingui, "com a mínim", uns pressupostos en aquesta legislatura que donin estabilitat i recursos suficients per al dia a dia dels catalans.
De moment, a les files dels Comuns veuen amb bons ulls que el Govern aprovi un suplement de crèdit aquesta setmana. Albiach no ha volgut detallar les xifres d'aquesta injecció de recursos i s'ha mantingut al marge, però sí que ha assegurat que "el 100% dels acords [amb la seva formació] estan inclosos". Tampoc no ha volgut avançar què posaran sobre la taula per negociar els pressupostos que l'Executiu vol aprovar abans de l'estiu.
