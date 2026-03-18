Crisi a l’illa caribenya
Els EUA veuen insuficient la reforma econòmica de Cuba
El pla de Díaz-Canel "convida" els cubans a l’exterior a "tornar" com a inversors en negocis privats
Abel Gilbert
"Cuba es troba en aquest moment en molt mal estat. Molt aviat farem alguna cosa sobre això", va insistir Trump. "Tenen una economia que no funciona dins del seu sistema polític i governamental. No poden arreglar-la. De manera que han de canviar radicalment. El que van anunciar ahir no és prou dràstic. No ho arreglarà", va indicar el magnat republicà.Amb part de l’illa encara a les fosques després de l’apagada total, als televisors que van poder encendre’s es va veure el vice primer ministre i titular de Comerç Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ni més ni menys que nebot-net de Fidel i Raúl Castro. La seva arribada al cim del poder va suposar una garantia de la continuïtat familiar, tot i que li faltés el cognom. Però els temps de l’hegemonia s’estan dissolent a una velocitat impredictible a l’illa. Mentre Donald Trump llança plans de "conquesta", enmig de protestes socials cada vegada més desinhibides, al punt d’haver sigut cremada una seu del Partit Comunista, tota una novetat del malestar, el Govern de Miguel Díaz-Canel va donar més precisions sobre el seu desesperat pla de salvament de l’economia amb l’entrada de capitals de la migració cubana als Estats Units. El fet que sigui un representant del clan Castro el presentador a la pantalla del programa Taula rodona dels beneficis als homes de negocis que van abandonar el país va ser interpretat immediatament com un senyal que té l’assentiment del nonagenari Raúl i d’altres pertadors del cognom com Raúl Guillermo Rodríguez Castro, suposat interlocutor del secretari d’Estat, Marco Rubio, en les converses ja acceptades oficialment per l’Havana. "Cuba es troba ara mateix en molt mal estat. Molt aviat farem alguna cosa respecte", va insistir en aquest context el magnat republicà."Estem molt centrats en això, però estem tractant amb Cuba". Rubio va semblar comentar els anuncis de l’Havana. "Tenen una economia que no funciona dins del seu sistema polític i governamental. No poden arreglar-la. Així que han de canviar radicalment. El que van anunciar ahir no és prou dràstic. No ho arreglarà. Així que han de prendre algunes decisions importants allà".
Les reformes urgents van ser aprovades pel Consell d’Estat i busquen diversificar el sector empresarial i ampliar la participació de capital estranger en projectes productius. Aquesta normativa es va fer pensant en els "cubanoamericans" que van acumular fortuna a Florida, formen part de l’entorn del magnat republicà i podrien estar interessats a invertir al seu país d’origen sota condicions polítiques que encara no s’han aclarit. The New York Times va informar que la Casa Blanca vol Díaz-Canel fora del Govern.Les reformes urgents van ser aprovades pel Consell d’Estat dies enrere i busquen no només diversificar el sector empresarial sinó ampliar la participació de capital estranger en projectes productius. Però aquesta normativa es va fer especialment pensant en els "cubà-americans" que van acumular fortuna a Florida, formen part de l’entorn del magnat republicà i podrien estar interessats a invertir en el seu país d’origen tot i que sota condicions polítiques que encara no s’han aclarit. The New York Times va informar dilluns que la Casa Blanca vol Díaz-Canel fora del Govern.
Demoment, la reforma "convida" els cubans a l’exterior, fins i tot aquells que van perdre el seu estatus de residents en la més gran de les Antilles, a "tornar" en qualitat d’inversors en negocis privats i projectes productius. Poden participar en el sistema financer nacional. Segons el ministre, les iniciatives responen a les "inquietuds" plantejades per la comunitat cubana a l’exterior. Aquests cubans podran associar-se amb entitats nacionals en igualtat de condicions amb altres inversors internacionals o el sector públic.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- L’humorista Peyu s’interessa pels arbres holandesos del carrer Guimerà de Manresa
- Mor Joan Recasens, monjo de Montserrat des de feia 76 anys