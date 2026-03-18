Enquesta del CIS: El PP retalla distàncies amb el PSOE i Vox perd més de dos punts en un mes
L’habitatge marca un nou rècord de preocupació mentre augmenta la inquietud per l’economia i la qualitat de l’ocupació després de l’esclat de la guerra de l’Iran
José Rico | ACN
L’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà i la campanya de les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó han provocat alguns moviments en el tauler electoral. El baròmetre de març del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix que el PP ha reduït un punt l’avantatge que li treu el PSOE, que ara mateix és de nou punts, i una frenada de l’escalada de Vox, que en aquesta ocasió perd dos punts en l’últim mes.
El sondeig recull els efectes dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran i l’extensió del conflicte a tota la regió per la resposta del règim iranià, així com de l’estratègia del “no a la guerra” enarborada pel govern de Pedro Sánchez. Tanmateix, l’estudi encara no serveix per mesurar l’impacte dels comicis castellanolleonesos perquè el treball de camp va acabar en plena campanya electoral.
En aquest context, el PSOE guanyaria les eleccions amb el 31,8% dels vots, vuit dècimes menys que al febrer, mentre que el PP es quedaria amb el 23,3% dels sufragis, quatre dècimes més que el mes passat. I després de diversos mesos de creixement, Vox retrocedeix de cop 2,3 punts i es quedaria amb el 16,6% de les paperetes.
Podem (2,9%) també perd un punt i Sumar s'estanca amb 7,1%. ERC (2,4%) es manté com a sisena força i només perd una dècima, mentre que Junts en perd sis, passant de l'1,2% del passat febrer al 0,6% del baròmetre d'aquest març. Se Acabó la Fiesta es queda amb el 2,1% de les paperetes, tres dècimes per sota de les del darrer sondeig.
Fa un mes, el baròmetre de febrer va tornar a situar el PSOE al capdavant amb una pujada de gairebé un punt respecte al gener, eixamplant la seva distància amb el PP fins als 9,7 punts. En concret, l’enquesta atorgava al PSOE una estimació de vot del 32,6% davant del 22,9% del PP, que queia una dècima. En tercera posició, Vox anotava un 18,9%, el seu millor resultat a les enquestes del CIS. Per contra, Sumar es quedava en el 7%, dues dècimes menys que al gener, mentre que Podem pujava quatre dècimes fins al 3,9%. I també millorava Se Acabó la Fiesta, el partit ultra d’Alvise Pérez, que repetia el seu registre més alt amb un 2,4%.
Israel i els Estats Units van atacar l’Iran el 28 de febrer, desencadenant el conflicte actual que s’ha estès també al Líban i ha provocat els atacs del règim dels aiatol·làs a objectius militars nord-americans en altres països de la regió i el tancament del trànsit marítim per l’estret d’Ormuz. Mentre l’organisme que presideix el sociòleg socialista José Félix Tezanos iniciava el treball de camp per a aquest estudi, el Govern prohibia a l’exèrcit dels EUA l’ús de les bases de Rota (Cadis) i Morón (Sevilla) per a les seves operacions relacionades amb els atacs a l’Iran. El 3 de març, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaçava de tallar tot el comerç amb Espanya i, l’endemà, Sánchez li responia amb el lema “No a la guerra”, que es va popularitzar el 2003 contra la guerra de l’Iraq, i advocava per la desescalada en un conflicte que continua obert.
En els dies en què el CIS feia les seves enquestes també transcorria la campanya electoral prèvia als comicis autonòmics a Castella i Lleó, que va guanyar el PP davant d’un PSOE que també va créixer, si bé el govern autonòmic dependrà del tercer en discòrdia, Vox, que va pujar menys del que s’esperava. En canvi, els partits a l’esquerra del PSOE, tant la coalició IU-Sumar com Podem, van desaparèixer de les Corts regionals.
