ORIENT MITJÀ

Espanya prepara l’evacuació dels seus militars desplegats a l’Iraq

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Matias Chiofalo - Europa Press

EFE

Madrid

La ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, va assegurar aquest dimecres que s’està preparant l’evacuació i reubicació dels militars desplegats a l’Iraq en el marc de la decisió de l’OTAN d’ajustar la missió per raons de seguretat.

Robles va confirmar que els treballs d’evacuació es duran a terme els pròxims dies, durant una visita amb el rei Felip VI a la localitat espanyola d’Albacete (centre).

Espanya contribueix a la coalició de lluita contra l’ISIS amb un grup tàctic d’operacions especials (SOTG), compost per 71 militars, així com personal al Quarter General, i també ofereixen ensinistrament a l’exèrcit iraquià.

Aquests militars ja han estat reubicats de manera temporal durant el cap de setmana davant el deteriorament de la situació de seguretat a causa de la guerra a l’Iran, que ha bombardejat en diverses ocasions l’anomenada Zona Verda a Bagdad i altres zones del país.

La presència espanyola a l’Iraq, que va començar l’octubre del 2014, es va iniciar amb aquesta coalició internacional per derrotar l’ISIS mitjançant l’operació Inherent Resolve i després el 2018 es va estendre a la missió de l’OTAN a l’Iraq (coneguda com a NMI), centrada en l’assessorament a les autoritats iraquianes per al desenvolupament i afermament de les seves institucions de seguretat i defensa.

Ambdues missions s’han prorrogat fins al 31 de desembre d’aquest any, i a partir del maig està previst que un militar espanyol assumeixi el comandament de la NMI.

L’OTAN va informar aquest dimecres que està “ajustant” la seva missió a l’Iraq en considerar que la seguretat del seu personal és “primordial”, va indicar a EFE la portaveu de l’Aliança, Allison Hart.

Busquen a Barcelona Jimmy Gracey, un estudiant nord-americà desaparegut després d'una nit a la Vila Olímpica

El Congrés exigeix al Govern que "renunciï" a la regularització de 500.000 migrants i executi les "ordres de retorn"

Enquesta del CIS: El PP retalla distàncies amb el PSOE i Vox perd més de dos punts en un mes

Manresa denomina set nous espais amb noms de dones científiques i referents en una aposta per la reparació simbòlica

Els científics desenvolupen neurobots amb sistemes nerviosos autoorganitzats a partir de cèl·lules de granota

Entitats naturalistes titllen els promotors de la central reversible de la Baells de "voler comprar el silenci dels veïns"

Joan Arqué debuta al capdavant d'una Mostra Igualada que aposta pels nous llenguatges i guanya presència al carrer

