ORIENT MITJÀ
Espanya prepara l’evacuació dels seus militars desplegats a l’Iraq
EFE
La ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, va assegurar aquest dimecres que s’està preparant l’evacuació i reubicació dels militars desplegats a l’Iraq en el marc de la decisió de l’OTAN d’ajustar la missió per raons de seguretat.
Robles va confirmar que els treballs d’evacuació es duran a terme els pròxims dies, durant una visita amb el rei Felip VI a la localitat espanyola d’Albacete (centre).
Espanya contribueix a la coalició de lluita contra l’ISIS amb un grup tàctic d’operacions especials (SOTG), compost per 71 militars, així com personal al Quarter General, i també ofereixen ensinistrament a l’exèrcit iraquià.
Aquests militars ja han estat reubicats de manera temporal durant el cap de setmana davant el deteriorament de la situació de seguretat a causa de la guerra a l’Iran, que ha bombardejat en diverses ocasions l’anomenada Zona Verda a Bagdad i altres zones del país.
La presència espanyola a l’Iraq, que va començar l’octubre del 2014, es va iniciar amb aquesta coalició internacional per derrotar l’ISIS mitjançant l’operació Inherent Resolve i després el 2018 es va estendre a la missió de l’OTAN a l’Iraq (coneguda com a NMI), centrada en l’assessorament a les autoritats iraquianes per al desenvolupament i afermament de les seves institucions de seguretat i defensa.
Ambdues missions s’han prorrogat fins al 31 de desembre d’aquest any, i a partir del maig està previst que un militar espanyol assumeixi el comandament de la NMI.
L’OTAN va informar aquest dimecres que està “ajustant” la seva missió a l’Iraq en considerar que la seguretat del seu personal és “primordial”, va indicar a EFE la portaveu de l’Aliança, Allison Hart.
