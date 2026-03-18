La FAO alerta d’una crisi alimentària mundial

Arxiu - Mapa de localització de l'estret d'Ormuz i els països que ho envolten al golf Pèrsic. L'estret d'Ormuz, un dels passos comercials més importants del món i un dels principals punts calents en el conflicte a Orient Pròxim / Europa Press - Archivo

Irene Savio

Roma

L’actual conflicte a la regió del Golf està generant un impacte en els mercats d’energia i fertilitzants d’una "magnitud similar, o fins i tot superior" a la registrada en l’inici de la invasió russa a gran escala d’Ucraïna el 2022, segons l’últim informe publicat per l’agència de l’ONU per a l’Agricultura i l’Alimentació. No obstant, l’ona expansiva presenta una dinàmica inversa en el sector alimentari: mentre que el mar Negre és un graner mundial, el Golf és un dels "importadors nets d’aliments més grans". Tot i així, al quedar l’estret d’Ormuz paralitzat pel bloqueig de la circulació de grans barcos de càrrega i petrolers, una part significativa de la demanda agrícola mundial "ha sigut eliminada del mercat". El diagnòstic de la FAO és el d’una situació molt difícil, però que encara pot empitjorar. A nivell agregat, la crisi és un "net negatiu per als consumidors". Es projecta que el benestar real de les llars caigui globalment entre un 0,5% i un 1,6%, mentre que el consum d’aliments es contraurà fins a un 1,3%. Però el cop és asimètric: als països del Golf, la caiguda dels ingressos reals podria ser catastròfica.

