El cicle electoral
Feijóo insta Vox a acordar aquest mes els governs d’Extremadura i Aragó
El líder popular apunta a un acord programàtic "pràcticament tancat" entre Guardiola i el partit d’Abascal tres mesos després dels comicis
«És important el temps, però més el contingut del pacte», diu el president d’Aragó en funcions
Mariano Alonso Freire
"Ja n’hi ha prou", va exclamar tres vegades Alberto Núñez Feijóo en la reunió de la Junta Nacional del Partit Popular apressant Vox a tancar un acord de governabilitat a Extremadura, Aragó i, ara, Castella i Lleó.
I ahir, en una entrevista a esRadio, el president del PP va afirmar que l’acord programàtic de govern amb Vox està "pràcticament tancat" a Extremadura i va confirmar que s’estendrà en els seus termes a Aragó i Castella i Lleó referent als aspectes d’àmbit nacional. Per això, va reclamar a la seva contrapart accelerar els pactes perquè se substanciïn abans de l’abril, segons recull Servimedia.
Feijóo va emplaçar Vox que "es torni a asseure per reprendre" les negociacions i "desbloquejar" els governs autonòmics, principalment el d’Extremadura. "Ja anem tard", va dir després d’emfatitzar que ja han passat tres mesos des que es van celebrar les eleccions en les quals es va imposar María Guardiola amb més del 40% dels vots en una regió gairebé sempre governada pel PSOE en democràcia.
El president popular també va dir que no ha parlat amb el president de Vox, Santiago Abascal, en les últimes hores, però el va emplaçar a abordar l’"agenda pendent" que tenen per davant i concretar els "molts documents elaborats" que, en el cas d’Extremadura, estan a punt de substanciar-se en un pacte, segons va dir ahir.
"L’únic soci possible"
L’entrevista es va produir l’endemà del dinar en un restaurant pròxim a Génova que va mantenir el president del PP amb els presidents en funcions de Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, Alfonso Fernández Mañueco, Jorge Azcón i María Guardiola, en el qual van abordar l’estat de les negociacions. Feijóo va relatar que Azcón "va remetre una proposta de temes autonòmics a Vox, abans de les eleccions a Castella i Lleó. Bastant abans, i poc després de votar a Aragó", amb referència a les eleccions autonòmiques celebrades en aquesta comunitat el 8 de febrer.
El líder de l’oposició va sintetitzar així la seva postura en les negociacions obertes amb els d’Abascal: "Nosaltres li estem dient a Vox, des de fa tres mesos, que hem de garantir l’estabilitat i l’alternança política. La nostra proposta de marc de negociació és l’acreditació que el Partit Popular ha entès el missatge de les urnes i el respectem, ens agradi o no ens agradi".
En línia amb el que Mañueco va assenyalar en el seu discurs de la nit electoral a Salamanca, Feijóo va tornar a deixar clar que el seu soci preferent és Vox i que no contempla cap col·laboració amb el PSOE. "Si no tenim majoria absoluta, a les comunitats autònomes l’únic soci possible és Vox, perquè el sanchisme no és un soci, el sanchisme no és fiable, i el sanchisme ha vingut a destruir i a constatar que no és un projecte polític, és un projecte personal i no tenen cap projecte per a la prosperitat i el consens que requereix un president del Govern o un primer ministre europeu", va afirmar.
També es va manifestar sobre els pactes, en una entrevista a Telemadrid, el secretari general del PP, Miguel Tellado, que va acompanyar el seu cap de files en el dinar de dilluns amb els barons a qui afecten les negociacions. Tellado, burxant en la ferida de l’abandonament d’Abascal dels governs autonòmics el 2024, va remarcar que "per a nosaltres és molt important l’estabilitat". La mà dreta del líder del PP va advocar per "deixar els enutjos per a un altre tipus de qüestions" i va reclamar al seu soci "maduresa i responsabilitat política per assumir el mandat de les urnes".
Azcón va treure ferro a les paraules de Feijóo, informa Laura Carnicero. "El temps és important, però més important és el contingut de l’acord", va resumir, i va cridar a "intensificar" les negociacions amb l’extrema dreta ara que ha conclòs el carrusel electoral que va començar el 21 de desembre passat amb els comicis a Extremadura. El president d’Aragó en funcions va insistir en la necessària "discreció" del diàleg amb Vox perquè pugui "fructificar" l’acord. És la mateixa línia que defensen des de la formació d’extrema dreta, on van criticar amb duresa les manifestacions de María Guardiola respecte de Vox, i van exigir una negociació més discreta i silenciosa per la seva banda.
