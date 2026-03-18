El Govern alliberarà 4 milions de barrils de cru en dues setmanes
El Consell de Ministres aprova injectar al mercat l’equivalent a 12,3 dies de consum en un màxim de tres mesos
David Page
El Govern aprova formalment la participació en la intervenció històrica de tots els països membres de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) amb l’alliberament més gran de reserves estratègiques de petroli per estabilitzar els mercats internacionals (400 milions de barrils en total), frenar l’enorme volatilitat dels preus per la guerra a l’Orient Mitjà i suplir part del cru bloquejat pel tancament de l’estret d’Ormuz. El Consell de Ministres va donar ahir llum verda a una injecció als mercats d’11,5 milionsde barrils de petroli procedents de les reserves d’emergència nacionals, l’equivalent a 12,3 dies de consum total del país, durant els pròxims tres mesos.
El pla aprovat per l’Executiu contempla l’alliberament en una primera fase de 3,75 milions de barrils de productes petrolífers (equivalents a quatre dies de consum nacional) en només dues setmanes, segons va confirmar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El Govern podrà anar modulant l’alliberament dels 7,75 milions de barrils restants (8,3 dies de consum) compromesos en els pròxims tres mesos en funció de l’evolució de la situació del mercat de petroli.
Espanya compta actualment amb 92 dies de reserves partint del consum nacional (uns 122 milions de barrils), dels quals 42 dies estan en mans de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores) i els 50 dies restants corresponen al que guarden la indústria petroliera, els distribuïdors i els operadors de productes petrolífers. Aagesen va confirmar que tot l’alliberament autoritzat es portarà a terme per les reserves que estan actualment en mans privades, les que guarden la indústria, les distribuïdores i altres operadors. "És un procediment que entenem que permetrà portar aquestes reserves de manera més àgil al consumidor final", va explicar la vicepresidenta del Govern espanyol.
De l’import total d’11,5 milions de barrils que ha autoritzat alliberar l’Executiu, 2,2 milions correspondran a gasolina, 9 milions de barrils més seran destil·lats mitjans (gasoils i querosens d’aviació) i uns 297.000 barrils en el cas dels fuels. La trentena de països integrants de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) han pactat alliberar un total de 400 milions de barrils de productes petrolífers, per la qual cosa l’aportació espanyola al pla global concentra un 2,9% del volum total de la iniciativa.
Alliberament en fases
El Ministeri per a la Transició Ecològica remarca que els productes petrolífers l’alliberament dels quals es decideixi en cada moment –s’espera que els gasoils en seran gran part, per l’estructura de la demanda del país– s’oferiran a preus de mercat per a la seva posada en consum.
L’alliberament espanyol es durà a terme en diverses fases. Una primera d’immediata, que posarà al mercat l’equivalent a quatre dies de consum nacional –3,75 milions de barrils–, i posteriorment hi pot haver una o diverses fases més de diferent durada en funció de l’evolució del mercat de cru. En aquestes segones fases sí que podran utilitzar-se tant les reserves de la indústria com les de la corporació estatal Cores, que supervisarà tot el procediment.
