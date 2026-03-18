Els comptes catalans
El Govern esgota la negociació amb ERC per superar l’escull de l’IRPF
Illa arriba avui al Parlament sense tenir lligat encara un acord pressupostari amb els republicans davant la votació clau de divendres
Sara González
Ni uns estan disposats a retirar l'esmena a la totalitat ni els altres volen retirar els pressupostos, però hi ha un tros entre el que cadascú anhela i el que es pot. I com que cap de les parts, ni Govern ni ERC, desitja que la legislatura se'n vagi en orris, totes dues continuen cara a cara provant de buscar una sortida el menys lesiva possible sense que ara per ara acudeixi al rescat un gest del Govern amb la recaptació de l'IRPF. Això explica la jornada maratoniana de reunions d'aquest dimarts al Palau de la Generalitat amb tots els escenaris oberts –també el d'allargar el calendari de negociació– tret d'un: el d'unes eleccions anticipades que a ningú li convenen.
El president Salvador Illa vol continuar sent garant de l'"estabilitat" a Catalunya malgrat governar en minoria. I això passa, entenen a l'Executiu, per completar els quatre anys de mandat amb una majoria d'esquerres, la que sumen amb ERC i Comuns, però també per l'aprovació de, com a mínim, uns pressupostos. Segons el seu parer, els republicans s'han posat en un compromís supeditant els comptes a un assumpte, l'IRPF, que no depèn del Govern per més que s'hagi compromès a treballar per això. En les últimes setmanes, han mirat de fer-los sortir d'aquest marc abordant, per exemple, un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i intentant entrar en el debat sobre les partides pressupostàries.
"Fins a l’últim moment"
Però constaten que per a Junqueras no és suficient, que no afluixa el braç a tòrcer per més que insisteixen que la recaptació d'aquest impost "es farà" i que és, simplement, una qüestió de temps perquè el calendari electoral colla el PSOE. Així que, arribats a un punt mort, el Govern, per boca de la seva portaveu, Sílvia Paneque, ha reclamat "responsabilitat" i "prudència" als seus socis en ple impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient i manté que esgotarà "fins a l'últim moment" la possibilitat de segellar un pacte amb ERC. Per això les reticències a parlar de dilatar el calendari retirant els pressupostos per evitar divendres una derrota parlamentària, guanyar temps i mirar d'aprovar-los a les portes de l'estiu.
"No som aquí en aquests moments", ha assegurat la consellera d'Economia, Alícia Romero, en una entrevista a La 2 i Ràdio 4. Però és aquest afegitó, aquest "en aquests moments", cosa que fa que el ple al Parlament arrenqui aquest dimecres amb la incertesa de què passarà finalment divendres si es manté el debat de les esmenes a la totalitat i l'entesa no arriba. Les paraules del president Illa en la sessió de control seran escorcollades al mil·límetre, de la mateixa manera que ho seran les de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en l'entrevista de dijous a RTVE i Efe.
Es pot dir que el Govern podria optar per una votació fallida en la qual ERC pressioni el botó del no i tornar a presentar els comptes en un segon intent, però necessitaria recórrer a un suplement de crèdit per evitar tensions de tresoreria que Romero va advertir que poden arribar al maig. Ni el president Illa ni els republicans volen fer saltar la relació si la intenció és que la legislatura continuï. Especialment, recorden, després d’haver acordat el model de finançament i d’haver posat en marxa l’empresa mixta per gestionar Rodalies.
ERC ha intentat aquest dimarts mantenir-se de nou allunyada del focus mediàtic. Des de fa un parell de setmanes els republicans no convoquen ni la tradicional compareixença informativa dels dilluns a la seva seu, ni la dels dimarts al Parlament. Això s'ha d'agafar com que donen una oportunitat a la negociació amb el Govern i que no volen que una declaració pública mal mesurada es carregui les converses.
No obstant, els republicans mantenen el rebuig de retirar l’esmena a la totalitat perquè continuen sense tenir un gest del Govern amb la recaptació de l’IRPF. Davant aquest escenari, fonts republicanes asseguren que el president Illa només pot prendre dos camins: retirar els comptes o exposar-se a perdre la votació de divendres.
Subscriu-te per seguir llegint
