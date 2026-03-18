El Govern d'Illa presentarà divendres mesures "graduals i flexibles" per contenir l'impacte de la guerra a l'Orient Pròxim
El Govern donarà a conèixer divendres el paquet de mesures que s'activaran des de la Generalitat per esmorteir l'impacte econòmic que l'escalada bèl·lica a l'Orient Pròxim està tenint a les butxaques dels catalans. Durant la sessió de control al Parlament, el president Salvador Illa ha avançat que seran ajudes "graduals" i "flexibles" en funció de la durada i l'afectació que tingui el conflicte, i també "complementàries" a les que aprovin dijous el Consell Europeu i el Govern de Pedro Sánchez divendres vinent.
L'objectiu, ha explicat Illa, és "protegir els treballadors, les famílies i el teixit productiu" amb mesures "tan consensuades com sigui possible", a més d'explicar que l'anomenat escut social s'ha dissenyat després de recollir la setmana passada les propostes que van fer els grups que van assistir a la cimera convocada a la Generalitat -tots, a excepció de Vox i Aliança Catalana-. El president ha assegurat també que caldrà combinar mesures de caràcter "conjuntural" amb altres de caràcter "més estructural", per exemple en matèria de transició energètica. "La guerra ens obliga a reflexionar", ha deixat caure.
El paquet d'actuacions que s'anunciï divendres es posaran en marxa "tan aviat com sigui possible", previsiblement a partir de la reunió del Consell Executiu de dimarts vinent. Precisament, part de l'oposició va criticar la setmana passada que el Govern no concretés cap de les mesures que impulsaria amb l'argument que primer havia d'escoltar els grups i calibrar la durada que pot tenir el conflicte i conèixer la resposta europea i estatal.
Exigència dels Comuns
Han estat els Comuns els qui han instat el president a activar ja el paquet de mesures per pal·liar la inflació que està fent estralls també a Catalunya. "Catalunya no pot quedar enrere", ha demanat la presidenta del grup al Parlament, Jéssica Albiach, que ha insistit que cal fiscalitzar des de Consum que "no s'especuli amb els preus", avançar en energies renovables per no dependre de combustibles fòssils i que les mesures a les empreses estiguin vinculades a mantenir els llocs de treball.
També ha aprofitat l'ocasió per carregar contra la rebaixa fiscal que exigeixen partits com Junts i el PP, que han plantejat de nou posar fi a l'impost de successions. "Són 1.000 milions d'euros l'any més necessaris per a l'escut social", ha remarcat.
