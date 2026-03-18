Els comptes de 2026
Illa reivindica l'"estabilitat" després de retirar els pressupostos: "Cal actuar units i amb la màxima responsabilitat"
Sara González
Per què el president Salvador Illa ha optat, finalment, per retirar els pressupostos i tornar-ho a intentar d'aquí a uns mesos? En una compareixença institucional, el cap de la Generalitat ha reivindicat que cal prioritzar l'"estabilitat" en un moment marcat per l'escalada bèl·lica a l'Iran i la seva derivada econòmica. Anar a una votació fallida dels comptes el pròxim divendres hauria posat en risc la relació amb ERC, hauria situat la legislatura en un compromís i hauria tocat de mort la possibilitat de comptar amb uns nous comptes aquest any, perquè difícilment s'haurien reobert les negociacions. Així doncs, el president ha decidit prendre una decisió salomònica per donar-se una segona oportunitat a l'escenari que busca: aprovar els seus primers pressupostos i deixar enrere els de 2023, encara que això succeeixi mesos més tard del que havia previst.
"Cal actuar units i amb la màxima responsabilitat", ha defensat en un missatge que no només pretenia justificar aquest moviment per guanyar temps, sinó també llançar un missatge als seus socis d'ERC de cara al nou termini de negociació que s'obre. "És hora que la responsabilitat vagi més enllà de la retòrica i es tradueixi en fets i solucions", ha afirmat. Una manera de dir que no n'hi ha prou amb defensar verbalment que calen els pressupostos, sinó que cal generar les condicions perquè siguin una realitat i fer-ho, a més, amb una "majoria progressista" que s'ha de preservar durant tot el mandat.
L'acord amb els Comuns, ha aclarit, es mantindrà de forma intacta, així com totes les mesures segellades amb sindicats i patronals, mentre que aquest dijous el Consell Executiu es reunirà de forma extraordinària per aprovar el suplement de crèdit que permetrà salvar les tensions de tresoreria de la Generalitat mentre no s'aproven els nous comptes.
El president no ha esmentat explícitament la retirada dels pressupostos que s'havien de votar aquest divendres per iniciar la seva tramitació, la primera vegada, per cert, que es dona aquesta circumstància al Parlament. Però sí que ha argumentat que el projecte que va presentar fa dues setmanes ha d'estar "actualitzat" perquè s'ajusti a la "nova realitat" derivada de la guerra de l'Iran, amb un impacte econòmic que ja afecta l'economia dels ciutadans. "Aquest és un escenari de risc que no podem ignorar", ha reclamat. Davant d'aquest context, ha advocat per teixir "acords amplis i duradors" per blindar tant l'economia com les polítiques socials.
"No ens podem permetre el luxe de posar en risc l'escut social que les famílies, els treballadors i les empreses necessiten", ha sentenciat, a més d'enumerar els grans reptes que afronta Catalunya, com el de l'accés a l'habitatge, la millora de les infraestructures o els recursos que necessiten l'educació i la sanitat. Illa ha reivindicat l'esforç fet fins ara pel seu executiu i ha promès "intensificar negociacions" remarcant que ha respectat els "temps" dels seus socis. Una manera de remarcar que ha accedit a concedir més temps a ERC i que, davant d'això, espera que hi hagi una reciprocitat quan els pressupostos tornin per segona vegada al Parlament.
