Guerra a l'Orient Pròxim
Israel anuncia l'assassinat del ministre d'Intel·ligència de l'Iran en un nou bombardeig contra Teheran
Katz avança "sorpreses significatives a tots els fronts" que "recrudiran la guerra" a l'Iran i al Líban
EP
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha anunciat aquest dimecres l'assassinat del ministre d'Intel·ligència de l'Iran, Esmaeil Jatib, en un nou bombardeig contra la capital iraniana, Teheran, en el marc de l'ofensiva desencadenada juntament amb els Estats Units, en la qual també han mort el líder suprem, l'aiatol·là Alí Khamenei, i el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Alí Lariyani.
"El ministre d'Intel·ligència iranià ha estat assassinat aquesta nit", ha dit Katz, abans de subratllar que Jatib "estava a càrrec del sistema assassí i de repressió interna a l'Iran i de la promoció d'amenaces externes". "La política d'Israel és clara i inequívoca: ningú a l'Iran té immunitat i tots estan a la corda fluixa", ha amenaçat, segons un comunicat facilitat per la seva oficina.
Així, ha destacat que la mort de Jatib arriba després de la de Lariyani i la del cap de la força paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, assassinats el 16 de març en bombardejos contra l'Iran. Les seves morts van ser confirmades hores després per les autoritats iranianes, que han promès respondre.
"La intensitat dels atacs contra l'Iran està augmentant. Som al mig d'una victòria decisiva", ha assegurat Katz, que ha promès que les forces israelianes "continuaran caçant-los a tots" els alts càrrecs iranians, incloses autoritzacions per atacar-los a tots "sense necessitat d'un permís addicional".
D'altra banda, ha avançat que "durant la jornada es preveuen sorpreses significatives a tots els fronts que recrudiran la guerra que estem duent a terme contra l'Iran i contra Hezbol·là al Líban", en referència a la campanya de bombardejos i la invasió terrestre llançada després que el partit-milícia disparés projectils contra Israel en resposta a l'assassinat de Jamenei.
L'Iran ha confirmat en el seu últim balanç més de 1.200 morts per l'ofensiva d'Israel i els Estats Units, si bé l'organització no governamental Human Rights Activists in Iran, amb seu als Estats Units, va elevar diumenge a més de 3.000 els morts, en la seva majoria civils.
Per la seva banda, les autoritats libaneses han denunciat més de 900 morts pels atacs israelians, que han deixat també més d'un milió de desplaçats, enmig de crítiques per part de les Nacions Unides i diverses ONG internacionals per les ordres d'evacuació israelianes, que afecten tot el sud del país i parts de la capital, Beirut.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres