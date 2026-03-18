Tensió global
Israel mata en un bombardeig Ali Larijani, el cap de seguretat de l’Iran
Era considerat la figura més poderosa a la República Islàmica i comandava l’esforç bèl·lic de Teheran contra Tel-Aviv i Washington
Adrià Rocha Cutiller
Israel ha assegurat aquest dimarts al matí haver aconseguit assassinar en un bombardeig Ali Larijaní, líder del Consell de Seguretat Nacional iranià. Larijaní era, segons els experts, l'home amb més poder al país persa després de la mort el 28 de febrer de l'antic líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei. Khamenei va ser succeït pel seu fill, Mojtaba, un perfil amb menys importància política.
El Govern de Benjamin Netanyahu ha assegurat, a més, que en el mateix atac, ocorregut durant la matinada de dimarts, també ha aconseguit assassinar el líder de les forces paramilitars Basij, Gholamreza Soleimaní. Aquest grup és l'encarregat de reprimir brutalment qualsevol intent de manifestació a la República Islàmica.
"Vaig patir i el comandant de Basij han sigut eliminats durant la nit, i s'han afegit al capdavant del nostre programa d'eliminació, Ali Khamenei, i tots els altres membres de l'eix del mal. Estan tots ara als pous de l'infern", ha declarat aquest dimarts el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. L'Iran no ha confirmat la notícia.
En el passat, Larijaní va ser cap negociador nuclear iranià, i era vist com una figura pragmàtica i d'un enorme poder dins dels cercles més influents al país persa. El seu nom, de fet, era un fix en les llistes d'experts i acadèmics que marcaven els perfils dins de Teheran amb els quals els Estats Units podrien negociar una sortida diplomàtica al conflicte.
La seva eliminació, en cas de confirmar-se, seria un cop dur contra aquesta possibilitat, malgrat que durant la guerra, iniciada fa dues setmanes amb l'assassinat sorpresa de Khamenei pare i de part de la seva família, Larijaní s'havia mostrat dur i inflexible, publicant constantment missatges bel·licosos tant contra el president nord-americà, Donald Trump, com contra el primer ministre israelià.
"L'enderrocament dels líders de l'Iran no passarà de cop, ni serà fàcil. Però si continuem amb l'eliminació dels seus caps, donarem una oportunitat als iranians perquè agafin les regnes del seu propi destí", ha dit aquest dimarts Netanyahu.
Larijaní —matemàtic de professió— ha publicat després de l'anunci de Katz un missatge escrit a mà a la xarxa social X, en el qual envia condolences als marines iranians morts en els últims dies. El missatge, no obstant, no conté cap referència temporal, i no pot entendre's com una confirmació que l'home segueix amb vida.
"La seva mort no perjudicaria l'estructura de presa de decisions de l'Iran, ja que el sistema està dissenyat per absorbir pèrdues com aquesta, però eliminaria una persona que connectava els aparells polítics, diplomàtics i de seguretat. En conflicte, aquesta coordinació és especialment valuosa", escriu l'expert iraniana Hamidreza Azizi.
"Vaigir formava part d'un grup molt reduït d'alts càrrecs que sabien com manejar la guerra i la política al seu voltant. Perdre gent així converteix el sistema en una mica més rígid, més bèl·lic i en última instància molt menys flexible a l'hora de decidir com lluita i/o busca acabar la guerra", continua l'acadèmic.
Aquest dimarts, Israel i l'Iran han llançat durs bombardejos, mentre Tel Aviv prepara una possible invasió militar del sud del Líban i ataca la capital del petit país àrab, Beirut. Teheran, per la seva banda, ha assegurat que les seves accions militars entren en una "nova fase" i que manté els seus atacs –més esporàdics que els bombardejos contra Israel, això sí— contra els seus veïns al Golf, a més del tancament de l'estret d'Ormuz. L'Iran ha vetat el pas a vaixells dels EUA o dels seus aliats per aquesta via estratègica, per on transita el 20% del comerç del cru mundial.
L'esforç de guerra iraniana, en l'actualitat, aquestaá – o hi era – comandat tant per Larijaní com pel president del Parlament, Mohammed Bagher Ghalibaf, l'altra figura amb un gran poder dins del sistema persa actual. Ghalibaf, de l'ala més ultraconservadora i radical dins de la República Islàmica, pertanyia al cercle de confiança del difunt Ali Khamenei.
"¡Patria o mort! Qualsevol agressió contra territori de les illes iranianes eliminarà tota forma de límit en els nostres atacs. Abandonarem tota contenció, i farem que el golf Pèrsic flueixi amb la sang dels invasors. I la sang dels soldats nord-americans serà responsabilitat personal de Trump", ha arribat a afirmar Ghalibaf en els últims dies.
El president Mesud Pezeshkian és una altra de les figures que encara es manté amb vida. Va aconseguir sobreviure a un intent d'assassinat per part d'Israel durant les primeres hores de l'ofensiva, el 28 de febrer. La gran incògnita, no obstant, és Mojtaba Jameneí, el nou líder suprem del país.
