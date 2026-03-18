Per responsabilitat civil i penal
Junts portarà als tribunals Renfe i Adif per l’accident de Gelida si el Govern no ho fa abans del 18 de juny
Junts exige al Govern que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por un "delito penal y criminal"
Gisela Boada
Junts ha anunciat aquest dimecres que portarà als tribunals Renfe i Adif per responsabilitats civils i penals per l’accident de Gelida, en què va morir un maquinista en pràctiques, si el Govern no ho fa abans del 18 de juny. El portaveu postconvergent, Salvador Vergés, ho ha explicat a la sessió de control a la consellera Sílvia Paneque, després de constatar, ha dit, que l’Executiu no té intenció de denunciar totes dues companyies, responsables de la infraestructura on es va produir l’accident. Tot això malgrat que les investigacions apunten a la caiguda d’un mur de l’AP-7, dependent del Ministerio de Transportes, com a origen del sinistre. "Junts respecta el mandat parlamentari i, si no ho fa abans del 18 de juny, que és el límit que té, ho farem nosaltres", ha declarat Vergés.
El portaveu de Junts s’ha acollit a la moció de la seva formació que el Parlament va aprovar el 12 de febrer, en què s’exigia al Govern que denunciés Adif i Renfe "per responsabilitats civils i penals", tant per la mort del conductor com pels problemes de mobilitat derivats d’aquest accident. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor de Vox, CUP i Aliança Catalana, el 'no' de PSC-Units i Comuns i la abstenció d’ERC i PP. Segons el reglament del Parlament, el Govern té un termini de quatre mesos per retre comptes sobre el compliment de les mocions parlamentàries, que són simbòliques i que, en la majoria dels casos, s’obvien. Per això, els postconvergents donen de marge aquest temps a l’Executiu perquè mogui fitxa amb la denúncia i, en cas que no ho faci, ho faran ells.
"Adif i Renfe estan matant Catalunya en nom de l’Estat, com menys inversió, més accidents i més probabilitat de tenir una tragèdia", ha etzibat el portaveu de Junts. El seu partit considera que la mort del maquinista en pràctiques podria haver-se evitat amb les inversions i el manteniment necessaris, un argument que Vergés ja va posar sobre la taula una setmana després de l’accident, el 27 de gener, a la cambra catalana, quan va acusar totes dues companyies d’incórrer en un delicte "penal i criminal". En aquell moment, Junts va lliscar que estava "estudiant" presentar la denúncia pel seu compte, però va optar per portar abans la moció al Parlament. Un cop aprovat el text i després d’haver interpel·lat en aquesta sessió de control Paneque perquè aclarís si el Govern pretén fer-ho, sense obtenir resposta per part seva, Vergés ha avançat la intenció del seu partit.
"De moment hem de lamentar una mort, però n’hi podria haver més per descarrilaments, despreniments, incendis o túnels en mal estat", ha retret Vergés a la també portaveu del Govern. "Vostè no pot atendre els trens perquè té massa carpetes, càrrecs i ambició", ha reblat, en al·lusió a la macrocartera de la seva conselleria, que agrupa Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a més d’assumir el càrrec de portaveu de l’Executiu.
