Cas Koldo
El jutge demana dades a més de 20 bancs sobre pagaments lligats a Acciona
Cristina Gallardo
El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, que investiga la part del cas Koldo que indaga sobre adjudicacions d'obra sospitoses, ha dictat aquest dimarts un manament per ampliar la informació bancària respecte a les mercantils Aquaterra Servicios i Infraestructures, Ferrovial Construcció, Tevade i Freyssinet per aclarir si van fer ús de les UTE que van constituir amb Acciona "per canalitzar fons que poguessin haver tingut com a destinataris" els investigats per aquesta causa. Unes noves diligències que ordena a petició del fiscal Anticorrupció Luis Pastor.
En la interlocutòria a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, el titular de la plaça d'Instrucció número 2 del Tribunal Central d'instància expedaments a més d'una vintena de bancs al si de la investigació que també esquitxa el que va ser número 3 del PSOE Santos Cerdán.
Segons recorda la interlocutòria en què adopta aquestes mesures, de l'estudi de les relacions econòmiques entre Acciona i l'empresa vinculada a Cerdán (Servinabar) s'acabava que "almenys el 75,33% dels ingressos percebuts per aquesta tenen el seu origen en transferències emeses directament des d'Acciona Construcció, des de diferents UTE" que són les relacionades amb les transferències bancàries que ara es volen detallar.
Concretament, al jutge li interessa conèixer els productes bancaris i financers, així com caixes de seguretat que tinguin contractats les persones físiques o jurídiques que figurin com a titulars o autoritzats" de cadascun d'aquests productes. També li interessen "totes les informacions sospitoses de blanqueig de capitals" que hagin participat al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ( SEPBLAC) sobre els indicats comptes bancaris, els seus titulars o persones autoritzades, així com els expedients, informes o anàlisis internes que sustentin les esmentades comunicacions. El període a investigar és ampli: des de l'1 de gener del 2014 i fins al dia de la data de l'ordre judicial.
