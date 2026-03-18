Violència sexista
L’ex DAO nega l’agressió sexual i carrega contra la víctima davant el jutge
L’advocat de la defensa afirma que González va negar els fets de forma erràtica
La denunciant va respondre a «més de 300 preguntes» perquè, va dir, no té res per ocultar
Cristina Gallardo
L’exdirector adjunt operatiu (DAO) José Ángel González va negar ahir davant del jutge de Violència sobre la Dona, David Maman, haver agredit sexualment la subordinada que el va denunciar per aquests fets i va carregar contra ella anomenant-la "histèrica", "mentidera" i acusant-la d’haver-li parat una trampa. A les portes del jutjat, i davant un núvol de periodistes, l’excomandament policial va afirmar que tot això li havia destrossat la vida. Moments abans, l’advocat de la denunciant, Jorge Piedrafita, va manifestar que la seva declaració va ser "erràtica" davant la reproducció de l’àudio que provaria els fets denunciats.
Piedrafita va sol·licitar la imposició a González de la mesura cautelar de prohibició de comunicació, tot i que el jutge no va considerar procedent dictar-la "perquè sense entrar a valorar en aquests moments i a falta de les diligències que queden per practicar, l’existència d’indicis delictius d’agressió sexual, no s’aprecia risc", segons assenyala en la interlocutòria dictada després de la compareixença de tots dos, que es va estendre durant una mica més de tres hores. L’acusació no va demanar mesura d’allunyament perquè la dona ja compta amb escorta i no es veu necessari.
"L’investigat ni s’hi ha acostat ni s’hi ha comunicat des del juliol i no sembla que existeixi risc que en aquesta fase d’instrucció, una vegada practicades les declaracions de tots dos, es pugui produir cap tipus de pressió sobre la querellant, sobretot quan l’investigat ja no ostenta el càrrec de màxima autoritat policial".
Abans d’entrar al jutjat, González va dir que se sentia "tranquil" i "bé". Més tard únicament va respondre al jutge, que segons els presents a la sala va portar la veu cantant durant l’interrogatori, i al seu advocat José Carlos Velasco, sense voler respondre les preguntes de l’acusació particular. Abans, va declarar la dona denunciant dels fets, que va entrar per una porta diferent de la principal per mantenir l’anonimat.
Segons va informar Piedrafita, la denunciant va estar davant el jutge "durant més de dues hores" responent a "més de 300 preguntes" perquè, va assegurar, no té res per ocultar. En aquesta causa, a més de per l’agressió sexual, l’ex DAO va ser denunciat per lesions, agressions psíquiques i malversació, amb l’agreujant d’abús de superioritat.
"M’han destrossat la vida personal, familiar i professional per una cosa que realment no he fet en absolut", va dir l’ex DAO al sortir dels jutjats. Va afegir que des dels mitjans se l’ha condemnat "sense cap prova" i, respecte a l’àudio, que espera que el contingut permeti "aclarir els fets i que surti la veritat endavant".
