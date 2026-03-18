Tensió global
"Mentre Israel existeixi, la resistència existirà"
El nom de Nabi Shit, el bressol de Hezbol·là, va saltar a l’aparador mundial el 6 de març durant unes hores per ser l’escenari d’una operació de pel·lícula, en la qual soldats israelians van baixar de nit des d’helicòpters per buscar les restes d’un company desaparegut el 1986.
Andrea López-Tomàs
La pluja omple el profund cràter que va engolir la plaça de Nabi Shit. L'aigua bruta, enfangada ocupa els vuit inacabables metres de profunditat que un dels projectils israelians va deixar al cor d'aquest llogarret libanès. Un llogarret està ubicat a tan sols cinc quilòmetres de la frontera amb Síria. Allunyada de la mà de Déu, els carrers del municipi es tenyeixen de fang a la més mínima precipitació. A cada cantonada, hi ha un retrat d'un "màrtir", d'un milicià caigut. L'estrident groc dels banderins de Hezbol·là trenca amb el gris de les precàries edificacions. En aquest lloc abandonat de la planícia de la vall de la Becá, va néixer la milícia libanesa allà als anys 80, i Israel sembla voler que sigui precisament allà, al seu Nabi Shit natal, on exhali el seu últim alè.
Hani al Musawi, president de la municipalitat, no ho amaga. Fins i tot es mostra orgullós que sigui la pàtria natal de la milícia. "Hezbol·là és d'aquest entorn, va néixer d'ell, i de la seva gent, va néixer de la nostra societat, de les nostres famílies", defensa aquest diari davant l'últim edifici bombardejat del llogarret. De la vivenda de diversos pisos que era el dia anterior, amb prou feines queden un embolic de pertinences, esclafades sota les ruïnes dels panells solars. Al Musawi comparteix el cognom amb Abbas al Musawi, el cofundador de Hezbol·là, originari d'aquests mateixos carrers. Aquest teòleg libanès, nascut al si d'una família xiïta a Nabi Shit, va liderar la formació del moviment conegut com 'el partit de Déu' en àrab. Va ser precisament aquí a la vall de la Bekaa el 1982 on va sorgir la milícia. Nou anys més tard, Abbas al Musawi es va convertir en el segon secretari general del grup fins al seu assassinat el 1992.
La importància d'aquest llogarret libanès que, en temps de pau, compta amb 15.000 habitants es remunta a temps passats. Amb més de 1.000 anys d'antiguitat, és una de les ciutats més antigues de la regió. El seu nom s'atribueix al profeta Set, Shit en àrab, el tercer fill d'Adam i Eva després de Caín i Abel. Es creu que està enterrat allà, i compta amb un santuari en el seu honor, molt popular per al turisme religiós. Des de la primera setmana de guerra, gran part de la població ha abandonat la localitat, sota el permanent punt de mira israelià. "En 10 dies, ha sigut atacada 55 vegades", declara Hussein, un periodista local. "Els israelians ataquen zones civils perquè es tornin contra Hezbol·là i així pressionar el grup", diu a EL PERIÓDICO. Però, en general, sol passar tot el contrari.. "Quan venen i bombardegen les nostres cases i maten els nostres nens i dones, la gent es torna més resistent", declara Hani al-Musawi, remarcant que, a Nabi Shit, hi ha un gran recolzament a la resistència. Així és com denominen Hezbol·là amb referència a la resistència que va exercir històricament contra Israel.
Els nostres joves
Però a Nabi Shit, no s'intueix ni un indici de retret contra Hezbol·là. Més aviat, al contrari. "Si som aquí a la nostra ciutat és gràcies als nostres joves, als nostres combatents de la resistència que estan llestos per lluitar contra qualsevol enemic", defensa l'alcalde, Wehbe Al Musawi, a EL PERIÓDICO. Els residents d'aquest llogarret allunyat del focus libanès són conscients que els milicians de Hezbol·là són els únics que els poden protegir. A més, la proximitat física amb Síria, ara un règim contrari al grup xiïta, els posa fins i tot més en risc. "Defensarem el nostre honor i la nostra terra, tot i que hàgim de morir i ser martiritzats, tot i que hàgim de quedar-nos als carrers", crida sota la pluja l'alcalde.
El nom d'aquest poble va saltar a l'aparador mundial durant unes hores per convertir-se en l'escenari d'una operació de pel·lícula. Va passar el 6 de març passat. Soldats israelians van descendir en la foscor de la nit des d'helicòpters sobre els malmesos carrers de Nabi Shit fins a accedir al cementiri. Allà, creien que hi havia les restes de Ron Arad, un soldat israelià desaparegut a la zona el 1986, en plena Guerra Civil libanesa. No van trobar res. I en la foscor van ser descoberts pels vilatans. "Llavors van donar l'ordre als drons, els avions de combat i totes les altres coses de disparar al mateix temps per donar-los cobertura i que poguessin fugir", explica Hani al Mousawi. Aquell dia, el poble de Nabi Shit va perdre 41 persones, inclosos tres soldats libanesos, milicians de Hezbol·là i civils. 31 més van resultar ferides.
"No tenim Ron Arad aquí", insisteix Hani al Musawi. "Venen a nosaltres amb una cosa que ja no existeix; si fos aquí ja l'hi hauríem donat per viure en pau", afegeix. Després de la letal operació, l'Exèrcit israelià va reconèixer el seu fracàs. Fins i tot la dona del soldat caigut va demanar que no li busquessin si això implicava baixes entre els soldats del seu país. Però els residents de Nabi Shit creuen que hi ha alguna cosa més darrere de les constants agressions contra la seva terra. "Aquells que fingeixen ser oprimits són els opressors del món", denuncia Wehbe al Musawi amb exaltació, referint-se a Israel. "Ells volen un Estat des del [riu] Nil [que desemboca a Egipte] fins al [riu] Èufrates [a Síria i l'Iraq]", remarca.
Molts creuen que el vigor dels joves de Nabi Xit portarà la ruïna els israelians. "Ells cometen crims, arriben als pobles perquè tenen un objectiu: eliminar Hezbol·là", constata Hani al Musawi, el president de la municipalitat. "Ningú pot eliminar Hezbol·là; Israel no pot, i Estats Units ho confirma", diu a uns metres del cementiri profanat a la recerca de les restes d'un soldat desaparegut fa dècades. Una setmana després de l'operació fallida israeliana, la pluja continua omplint el cràter que va deixar un dels seus projectils a la plaça del centre del poble. Els edificis, nus de parets mostra el seu interior buit. Les banderes de Hezbol·là onegen a cada racó. "Mentre Israel existeixi, la resistència existirà; aquesta és l'equació, aquesta és la realitat", conclou l'alt funcionari de Nabi Shit..
